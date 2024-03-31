台中大元國小畢業美展 藝術靈感取材自生活

大里區大元國小美術班畢業美展暨聯合展覽「藝時想起」，從即日起到4月28日在屯區藝文中心展出。（校方提供）

2024/03/31 19:01

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里大元國小第13屆美術班畢業美展暨聯合展覽「藝時想起」，從即日起到4月28日在屯區藝文中心展出，展出畢業班每人11件與在校生的作品，涵蓋水墨、立體創作等多元創作，畢業班術科導師林晏霆表示，這次展覽主題是由學生所發想，想傳達只要用心，在生活中時時刻刻都能找到藝術靈感並進行創作。

大元國小張舋今校長表示，這屆美術班畢業生，每人都展出11件作品，其中水墨區有個人創作的樹屋捲軸與共同創作的宮崎駿主題畫作；立體作品則是學生發揮巧思，用常見的交通錐繪出不同的趣味；「怪獸來了！」則是學生用壓克力創作獨一無二的小怪獸，再以黑白線稿印製明信片與觀眾互動體驗。

至於月亮燈則是學生將台灣特有種動物趣味化後，結合夜燈創作獨特「舞月亮」風格的燈具；在「拜訪星球」中，學生發揮想像力，帶領觀眾來到奇妙星球；版畫則是以宣紙製作，加上星點燈飾，成為互動星座星空。

張舋今校長表示，美術班同學除校內創作，還嘗試跨場域結合，與工藝家合作製作立體纖維作品，並到大明高中交流，學習電繪技巧，以捲軸方式呈現。

此次展覽除了畢業班的作品，美術班3至5年級的學生也有作品呈現，從展出的作品中，也能看到學生的成長。

畢業班術科導師林晏霆說，這次展覽主題是由學生發想的，想傳達只要用心，在生活中時時刻刻都能找到藝術靈感，再運用生活周邊的材料，就能創作藝術作品，邀請大家到屯區藝文中心欣賞學生的用心創作。

大里區大元國小美術班畢業美展暨聯合展覽「藝時想起」，展出美術班同學多元的創作。（校方提供）

大里區大元國小美術班畢業美展暨聯合展覽「藝時想起」，開幕式中同學進行精采的演出。（校方提供）

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