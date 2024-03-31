台中打造「動漫之都」 議員揭官辦動漫博覽會4年來人氣「腰斬」

台中打造「動漫之都」，舉辦台中國際動漫博覽會。（圖由市府提供）

2024/03/31 16:17

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市政府宣示要打造「動漫之都」，但市議員陳俞融指出，台中市府官方主辦的「台中國際動漫博覽會」，4年來預算從400多萬增到逾600萬元，但參與人次竟「腰斬」，去年僅剩2萬9千餘人次參加，遠遜於4年前的6萬餘人次，動漫推廣成效大打折扣，但去年民間主辦的台中國際動漫節卻狂吸25萬人次參與，促市府檢討並多向民間取經，真正帶動台中動漫經濟。

不過，台中市新聞局指出，民間舉辦的動漫展與知名廠商聯合參與，展出近300個攤位販賣動漫知名IP周邊商品，與市府舉辦的漫博會定位不同，官辦展覽以復育及鼓勵扶植照顧在地漫畫產業為主，未來會持續加強運用多媒體互動及辦理各式各樣的漫畫講座與工作坊，拉近台漫IP跟民眾間的距離，並攜手文化部國家漫畫博物館孵育台灣原創漫畫IP，讓台灣漫畫在國際文化產業市場更具競爭力，吸引更多國內外漫迷來台中參觀。

陳俞融指出，台中市府宣示要打造動漫之都，透過舉辦免費大型活動如台中國際動漫博覽會，透過國內外漫畫主題策展推廣台灣漫畫，並吸引民眾體驗動漫魅力，但近幾年的舉辦效益卻每況愈下，從2020年還有6萬餘人次參加，到2022年參加人次已減為4萬3130人次，到去年更僅剩下2萬9541人次參加；但去年的預算已增到625萬元，比4年前的475萬元增加150萬元，參與人數竟比4年前「腰斬」、剩不到3萬人次參與。

陳俞融說，但去年民間主辦的台中國際動漫節舉辦天數比台中國際動漫博覽會少，卻狂吸25萬人次參與，參與人數懸殊，凸顯市府活動策劃與執行問題，更讓官方推廣動漫文化動能不足，甚至淪「例行公事」。

陳俞融指出，國家漫畫館去年落腳台中，開放以來吸引不少人參觀，台中動漫資源增加，市府應設法向民間單位取經，學習和交流成功舉辦活動的經驗，否則台中國際動漫博覽會愈辦參加人愈少，打造「動漫之都」淪口號，無法推廣台灣或在地漫畫文化，更無法創造台中的動漫經濟。

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