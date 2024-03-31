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台中新光三越前車陣超車 騎士腳掌遭賓士輾壓痛到猛拍車窗

王男右腳掌遭賓士左前輪輾壓。（民眾提供）

王男右腳掌遭賓士左前輪輾壓。（民眾提供）

2024/03/31 12:02

〔記者許國楨／台中報導〕台中市新光三越前的台灣大道，每逢假日湧入大量車潮，昨天下午一輛機車在車陣中準備超越前方賓士車時，右腳掌竟遭賓士左車輪輾壓，騎士痛得大叫又動彈不得，當場爆怒猛拍賓士車窗，過程也被後方車輛行車紀錄器拍下PO到臉書社團引發熱議，警方今天說，騎士經送醫無大礙，肇因將進一步分析研判。

台中市西屯區7期商圈集結包括新光三越及大遠百等百貨公司，購物逛街人潮帶來大量車潮，每逢假日更是大塞車，而這起交通事故發生在昨天下午3點多，地點在新光三越前的台灣大道與惠來路口，53歲王姓男子當時騎機車沿台灣大道內側慢車道往惠中路方向行駛，陷入車陣的他見前方塞車，想從左邊繞過前車。

未料就在騎經前方另輛由34歲陳姓男子駕駛的白色賓士車，機車從分隔島與賓土車中間縫隙穿越時，伸出的右腳掌竟遭賓士左前輪輾壓，從影片中顯示，王男當下痛徹心扉又無法動彈，氣的先是狂拍賓士擋風玻璃，接著又猛拍車窗，陳男下車後與王男一度爭執不下，還引來一旁正在指揮交通的義交關心。

轄區第六分局今天指出，該起交通事故無車損，僅王男右腳掌擦挫傷，經送往中港澄清醫院醫治，生命跡象穩定。至於兩造也無飲酒情形，現場已依規定拍照、測繪並製作談話紀錄，確實肇因將送交通大隊事故組進一步分析研判。

王男右腳掌遭賓士左前輪輾壓。（民眾提供）

王男右腳掌遭賓士左前輪輾壓。（民眾提供）

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