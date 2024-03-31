大甲媽遶境4/5起駕，中市推免費接駁車助追媽祖。（圖：市府提供）

2024/03/31 11:41

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台灣宗教界年度盛事之一「大甲媽祖遶境進香」活動，每年均吸逾百萬人潮參與，今年「大甲媽」訂4月5日起駕，為方便民眾參與媽祖遶境，也避免車潮塞道，台中市交通局4月5日起駕及4月14日回鑾兩日，提供3條免費接駁車路線，讓民眾便利體驗「三月瘋媽祖」的民俗文化魅力。

台中市交通局長葉昭甫指出，共規劃「朝富停車場-大甲體育場」、「美人山營區停車場-大甲高中」及「大甲國小-大甲體育場」等3條免費接駁車路線，4月5日媽祖起駕及4月14日回鑾這兩日，民眾若由台中市區出發要前往大甲鎮瀾宮，可在西屯區朝富停車場搭接駁車至大甲體育場，再轉乘大甲市區環線接駁車至大甲國小後步行前往鎮瀾宮；自行開車至大甲的民眾，則可停車在美人山營區停車場後，搭乘接駁車至大甲高中，再步行至鎮瀾宮。

交通局說明，朝富線（台中市區往返大甲區）在市政北六路朝富停車場搭乘往大甲體育場，班距20～30分鐘，途中停靠「朝馬（台灣大道）」站；起駕日4月5日（星期五）發車時間往大甲14:00～22:00、往台中17:00～02:00；回鑾日4月14日（星期日）發車時間往大甲10:00～17:00、往台中13:00～22:00。

大甲市區環線大甲國小線（大甲體育場往返大甲國小）及美人山營區停車場線（美人山營區停車場往返大甲高中）班距15～20分鐘，起駕日4月5日（星期五）15:00～01:00；回鑾日4月14日（星期日）10:00～21:30，歡迎民眾多加利用。

除免費接駁車外，現有市區公車也有25條公車路線可以到達大甲區，包括台中客運93路、97路、154路、157路、657路及659路，巨業交通305路及699路，豐原客運92路、170路、211路、212路、213路及215路，中台灣客運95路、651路、658路，苗栗客運181路，東南客運616路、668路，聯營811路，中鹿客運813路、建明客運661路、662路及839路公車。

此外，民眾還可以選擇到豐原轉運中心搭車到大甲，搭乘豐原客運92路、211路、212路、213路、215路、聯營811路及中鹿客運813路前往大甲，若從台中火車站出發，可搭乘台中客運154路及中台灣客運651路前往大甲，搭配台中市民專屬的「雙十公車」交通卡優惠，最多也只需花費10元。

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