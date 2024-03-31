星宇航空台中到日本高松包機今天啟航！張國煒無法親自駕駛

星宇航空董事長張國煒（左二）向台中市長盧秀燕（左三）說明無法親自駕駛的原因。（記者歐素美攝）

2024/03/31 09:51

〔記者歐素美／台中報導〕星宇航空台中到日本高松包機今天啟航！台中市長盧秀燕詢問星宇航空董事長張國煒是否親自駕駛飛機，張國煒表示，因目前台中機場無法飛行及停靠A350的寬體飛機，所以他無法親自駕駛，並表示，台中航空站的免稅倉欠缺；台中空站主任張瑞澍表示，目前有提供免稅倉庫供星宇使用，星宇則希望自建大型倉庫，另交通部訂定台中機場2040計畫，屆時陽西區開放，寬體飛機等整體問題即可解決。

台中市長盧秀燕今天在機場與星宇航空董事長張國煒等閒聊時表示，感謝星宇航空飛航台中航線，希望星宇愛上台中，共存共榮！張國煒表示，今天是一個開始，目前先開3個點，年底有計畫再購置一架飛機，要配合台中機場能量，目前規劃有3架飛機在台中機場過夜，將台中做為主基地。

盧秀燕詢問張國煒今天是否親自駕駛飛機載客至日本？張國煒表示，因他只能駕駛A350的大型寬體客機，但台中機場目前無法停飛行及靠寬體飛機，所以無法親自駕駛飛機。

盧秀燕表示，交通部應對台中機場的定位要有投資及長遠的規劃；台中航空站主任張瑞澍表示，民航局針對台中機場有做2040的計畫，未來陽西區會整體性開放，就可滿足寬體飛機停靠，目前受限於滑行道跟機坪的寬度不太夠，若進入到陽西區整個問題就可獲大幅度解決。

張國煒表示，希望中央速度能推快一點；盧秀燕說2040年太久了；張瑞澍表示，2040年是一個終極點，要建設到大規模及整個航程；立委何欣純強調會在立院協助推動加快速度。

立委蔡其昌也表示，未來在立院也會爭取新航廈的興建及區位的規劃，可以飛大型飛機。張瑞澍表示，A350飛機可載客300人到500人，台中機場目前受限於停機坪及滑行道，只能容納約200人的飛機停靠。

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