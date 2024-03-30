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中市多元化計程車突破3400輛 yoxi車隊也加入

中市多元化計程車突破3400輛。（交通局提供）

中市多元化計程車突破3400輛。（交通局提供）

2024/03/30 19:52

〔記者蔡淑媛／台中報導〕搭乘「多元化計程車」需透過預約平台叫車，因具備彈性費率且便利性高，民眾接受度及使用頻率增加，台中市交通局統計，多元化計程車車輛數，至今年3月已突破3400輛，佔台中市整體計程車數量的37%，日前yoxi車隊也加入，全市共有13家多元化計程車隊業者。

交通局長葉昭甫指出，台中市多元化計程車隊自2019年起上路，歷經4次公告徵選及各計程車業者積極參與多元化計程車，除了怡美車隊、大都會車隊、台灣大車隊、中華大車隊、飛狗車隊、友愛車隊、中天車隊、台中無線車隊、干城車隊、觔斗雲車隊、國通車隊及雙美公司等業者，日前新增了1家生力軍yoxi車隊，因此目前台中總共有13家多元化計程車業者。

多元化計程車隊係採全預約載客，乘客需透過預約平台叫車，透過預約平台進行媒合同時預告車資，以創新的營運模式刺激市場競爭力，計程車產業競爭力的提升，同時提供民眾便利優質且多元化的公共運輸服務，多元化計程車依規定不得巡迴攬客，也不可於計程車招呼站排班及占用計程車招呼站格位，提醒民眾有搭車需求時，請務必選擇搭乘合法經營的計程車。

葉昭甫提醒，台中市合法的營業計程車，車牌皆為白底紅字，不論是一般黃色計程車及多元化計程車都可從車牌辨識，合法業者受政府監督，如有搭乘糾紛時，政府即可適時協助，確保民眾搭車權益。多元化計程車詳細服務內容，例如服務車型及收費費率等，民眾如有需要可至交通局網站（https://www.traffic.taichung.gov.tw/content/index.asp?Parser=1,7,521,495 ）查詢。

交通局呼籲，坊間有自用車車主私下成立叫車群組攬客，違反公路法也影響乘客權益，違規駕駛除依「公路法」吊扣駕照及車輛牌照4個月外，同時處以10萬元以上、2500萬元以下罰鍰，民眾若有搭車需求務必搭乘合法計程車，同時選擇合法計程車業者所提供的叫車軟體，切勿以非法網路群組叫車，以保障乘車安全及權益。

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