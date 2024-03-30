17歲美女雙胞胎姊妹花汽車噴漆1銀1銅 晉級全國賽

雙胞胎姊妹余佩蓁、余佩芸在汽車噴漆職類，與男選手競技，拿下1銀1銅。（記者蔡淑媛攝）

2024/03/30 19:45

〔記者蔡淑媛／台中報導〕全國技能競賽分區賽青年組今天圓滿閉幕，中區分區賽共有892名選手競技，勞動力發展署中彰投分署培訓選手奪下23金、27銀、18銅、29優勝，其中，17歲雙胞胎姊妹余佩蓁、余佩芸是汽車噴漆職類「唯二」女性，也是全國技能競賽首度有雙胞胎姊妹同職類同場較勁，1銀1銅優異成績雙雙入榜，晉級7月的全國技能競賽，爭取2026國際技能競賽國手資格。

余佩蓁、余佩芸是同卵雙胞胎姊妹，就像同一個模子印出來的，自小喜愛的事物也相同，兩人遺傳工程師爸爸的理工基因及媽媽的藝術天分，展現在汽車鈑模噴漆，姊妹倆說，只要設定好目標就全力以赴，没有完成不了的願望，兩人從小所有美好的東西都一起分享的、也不會事事搶第一，這次能同時奪牌入榜，會再一次起努力在全國賽晉級國手選拔。

姊妹倆都就讀於沙鹿高工汽車修護科，余佩蓁說，兩人噴漆時著重手部的穩定度，要做到平分重點及不流漆，不同品牌的噴漆距離、重疊量及手部移動速度都不同，姊妹倆會加緊練習，才不會辜負所有支持、栽培她們的人。

而在本屆擔任選手誓師代表的門窗木工職類選手蘇光雄，去年在中區分區賽以第7名成績敗北，今年捲土重來，奪下金牌，針對自己最弱的時間掌控及流程熟悉度再加強，今年比賽的題目製作像網球拍造型的木工作品，刻工繁複，而且要掌握好圓拍與長型手柄間的密合度，不能殘留任何膠水，蘇光雄在比賽時告訴自己要沉著冷靜，大膽心細完成組合與修飾作品，這次奪金對未來繼承爸爸建築業的衣缽更有信心。

中分署培訓的選手在本次分區賽展現出色，尤其在機器人系統整合、工業機械、CNC車床、行動應用開發、銲接、配管與暖氣、家具木工、門窗木工、汽車噴漆、模具、鑄造等11項職類取得金、銀、銅獎項，有91名選手取得全國賽門票，今天分區比賽閉幕後入圍選手開心大喊：「全國賽，我們來了！」

雙胞胎姊妹余佩蓁、余佩芸在汽車噴漆職類與男選手競技。（中彰投分署提供）

余佩蓁獲汽車噴漆職類銀牌。（中彰投分署提供）

門窗木工職類選手蘇光雄，去年得到第７名，今年捲土重來奪下金牌。（記者蔡淑媛攝）

余佩蓁、余佩芸以1銀1銅優異成績雙雙入榜，晉級7月的全國技能競賽，。（記者蔡淑媛攝）

中彰投分署在全國技能競賽中區分賽中勇奪23金27銀18銅29優勝，劉秀貞分署長向他們道賀。（分署提供）

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