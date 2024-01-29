為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺中市

台中女子當街被搶80萬元 警疑詐團黑吃黑

許姓女子（左）疑擔任車手，今天聽從指示到太平向翁姓婦人（右）收取80萬元現金，沒多久立刻被黑吃黑搶走。（記者陳建志翻攝）

許姓女子（左）疑擔任車手，今天聽從指示到太平向翁姓婦人（右）收取80萬元現金，沒多久立刻被黑吃黑搶走。（記者陳建志翻攝）

2024/01/29 21:27

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名許姓女子（28歲）今天下午2點多向警方報案，表示身上一個裝有80萬元現金的背包，當街在太平區新平路的超商前被2名陌生男子搶走，太平分局警方獲報積極調閱監視器查緝，抽絲剝繭發現許女疑為股票投資詐騙集團的車手，才剛收到被害人80萬元的款項就被搶走，懷疑是詐騙集團「黑吃黑」，正擴大調閱監視器追緝兩名搶匪下落。

太平分局今天下午2點多接獲一名許姓女子（28歲）報案，表示剛在太平區新平路3段一家超商前，被2名不明男子搶走裝有80萬元現金的背包，卻無法交待為何攜帶大筆現金？經警方曉以大義追問，才表示上網找工作，對方要求她幫忙收錢，今天依指示到太平收錢。

許女表示，今天下午搭乘計程車到太平區新平路3段的全家超商，等待被害人翁女（70歲）交付80萬元款項，沒想到才剛收到錢，還留在原地等待進一步的指示時，卻被2名陌生男子搶走背包後快步逃離現場，警方一聽懷疑是詐騙集團「黑吃黑」。

警方循線追查，找到被害的翁姓婦人（70歲），翁女渾然不知碰到詐騙集團，表示從網路上發現投資股票、高額獲利的社團，因此依指示交付80萬元現金投資，希望能獲利，沒想到居然是碰到詐騙集團被騙。

太平分局表示，調閱監視器後發現，2名男子搶走背包後，立刻徒步在附近巷弄逃竄，目前已擴大調閱監視器追查兩名男子下落和幕後集團。

太平分局呼籲民眾，投資理財應多加查證，若遇到稱「投資高報酬」、「穩賺不賠」、「無風險」等誇大不實訊息，應該提高警覺，或隨時撥打165反詐騙專線或110報案向警方求證。

許姓女子疑擔任車手，今天到太平收取80萬元現金，沒多久疑被黑吃黑搶走，兩名男子搶走背包後迅速離開。（記者陳建志翻攝）

許姓女子疑擔任車手，今天到太平收取80萬元現金，沒多久疑被黑吃黑搶走，兩名男子搶走背包後迅速離開。（記者陳建志翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
寮國、柬埔寨「假招募真拐人」案件加劇 外交部：當心高薪話術
2024/01/29 21:23

寮國、柬埔寨「假招募真拐人」案件加劇 外交部：當心高薪話術
婦人街上被罵報假案遭搶 依誣告罪嫌送辦
2024/01/29 15:30

婦人街上被罵報假案遭搶 依誣告罪嫌送辦

年前資金輕鬆貸 首選聯邦線上貸款
詐團設立機動轉帳水房 刑事局逮黑幫角頭5嫌
2024/01/29 15:22

詐團設立機動轉帳水房 刑事局逮黑幫角頭5嫌
加密錢包險成詐團提款機！ 下載「狐狸錢包」畫面頻閃跳警急阻
2024/01/29 13:42

加密錢包險成詐團提款機！ 下載「狐狸錢包」畫面頻閃跳警急阻

掌握利率通膨雙降趨勢，存債就要「精選」
臺中市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播