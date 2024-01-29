政院核定鐵路雙軌化可行性評估 蔡其昌：盼中市府支持經費分擔

行政院兌現承諾核定鐵路雙軌化可行性評估，立法院副院長蔡其昌盼中市府儘速支持經費分擔，早日實現鐵路雙軌高架。 （記者歐素美攝）

2024/01/29 21:10

〔記者歐素美／台中報導〕行政院今天核定台中捷運藍線綜合規劃及台鐵海線雙軌化（談文至追分）可行性研究；立法院副院長蔡其昌表示，鐵路雙軌可行性評估，他努力了3年，終於過關，謝謝行政院兌現承諾，並希望台中市政府能支持高架化經費分擔比例，以早日實現鐵路雙軌高架。

台中捷運藍線因變更路線及站體，衍生沙鹿陸橋路段可能壅塞等問題，行政院遲未通過核定，致台中市長盧秀燕一再批評中央「卡」地方，這次立委選舉結束，蔡其昌即北上拜會行政院長陳建仁及副院長鄭文燦，希望中央先核定，再請中市府針對技術性等問題進行補充改正，並要求行政院長兌現承諾，在今年一月底前核定台中鐵路雙軌化可行性評估。

行政院終於在今天核定台中捷運藍線及鐵路雙軌化可行性評估，其中，台中捷運藍線總經費1615.14億元，中央負擔675.59億元，預計核定後10年完工通車。計畫路線西起台中港，東行經過沙鹿、西屯至台中市區，為台中市最重要的東西向軸線，完工後可與綠線串聯成十字軸網，有效提升公共運輸服務量，並促進台中城鄉均衡發展。

行政院指出，台中捷運藍線綜合規劃，交通部與台中市政府於去年11月28日及今年1月19日就捷運藍線於沙鹿陸橋路段配置進一步溝通釐清並獲共識，行政院核定函也要求確實依雙方共識內容推動辦理。

至於台鐵海線雙軌化計畫可行性研究，主要辦理鐵路西部幹線海線談文站至追分站雙軌化，總經費約161.95億元，長度38.3公里。因計畫與審議中的台中市政府「大台中地區山海線鐵路雙軌高架化可行性研究」有部分重疊路段，行政院認為應併同考量納入重疊路段之工項及經費估算與負擔。另請評估潛力車站土地開發的可行性，以提高財務效益，於施工階段審慎研議交通維持計畫，持續定期評估沿線橋梁安全性，確保鐵路行車安全。

蔡其昌對於行政院迅速核定兩案表示，他努力了3年，鐵路雙軌化可行性評估終於過關，謝謝行政院也兌現在31日前核定的承諾。他也希望交通部能儘快完成綜合規劃及細部設計，以早日動工；由於鐵路雙軌化與市府提出的雙軌高架化重疊，因高架化經費中央與地方是六四比，希望中市府也能儘速支持經費分擔，早日實現鐵路雙軌高架。

蔡其昌並表示，樂見行政院核定捷運藍線，這是海線鄉親期待多年的重大建設，也是自己長期在中央發聲爭取的建設，但請中市府務必盡快完成應補正事項，才能盡快動工。尤其有關藍線捷運所引起的圖利爭議、路線更改的交通專業問題，市府必須盡快釐清爭議、清楚說明，把問題解決，才是真正有利於台中市的未來發展，也才能讓藍線盡速動工。

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