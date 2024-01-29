為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺中市

龍井第1處公托開幕 盧秀燕：台中公托8倍增達標

龍井區第一處公托的龍津國小托嬰中心今天開幕，台中市長盧秀燕（後排左六）開心宣布達成公托8倍增目標。（記者陳建志攝）

龍井區第一處公托的龍津國小托嬰中心今天開幕，台中市長盧秀燕（後排左六）開心宣布達成公托8倍增目標。（記者陳建志攝）

2024/01/29 18:05

〔記者陳建志／台中報導〕台中市第40處公托、同時也是龍井區第一處公托的龍津國小托嬰中心今天開幕，共可收托28名嬰幼兒。台中市長盧秀燕主持開幕典禮時指出，在她就任市長前，全市29行政區只有5處公托，現在已開設至第40處公托，完成8倍增的目標，盼減輕青年負擔、讓年輕人安心成家生小孩。

龍津國小托嬰中心今天開幕，台中市長盧秀燕、市府社會局長廖靜芝、教育局長蔣偉民、立委當選人顏寬恒、市議員林孟令、曾威、張家銨、林昊佑都出席。

盧秀燕表示，上任後積極盤點有餘裕的公有空間，整合各局處資源、編列預算整修及開辦托嬰中心，包括市場、活動中心、學校、社會住宅等，藉由廣設公托，幫助在地青年無後顧之憂、願生樂養。

盧秀燕強調，上任5年來，力推平價托育政策，家長送托公托每月只要負擔1500元，享有1位托育人員照顧4名幼兒的專業優質服務，生育津貼更由1萬元加碼到2萬元，致力減輕育兒家庭負擔。

盧秀燕也感謝中央補助經費，還有議員支持編列相關預算，5年來讓全市公托由5處增至40處，共可收托1090位嬰幼兒，未來持續推動「公托倍倍增」、「公幼再加量」友善育兒措施，目標開辦公托至60處。

市府社會局說明，龍津國小托嬰中心採日間托育，收托28名0至2歲幼兒，時間為週一至週五上午8點至下午6點，每月收費8500元；中心將協助家長申請托育費用補助，凡設籍台中市0到2歲的嬰幼兒，其父母或監護人一方設籍於台中市，且符合收托資格者均可報名登記。

龍井區第一處公托的龍津國小托嬰中心今天開幕，將可收托28名0至2歲幼兒。（記者陳建志攝）

龍井區第一處公托的龍津國小托嬰中心今天開幕，將可收托28名0至2歲幼兒。（記者陳建志攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台中西屯首設親子館 第3處公托開幕
2024/01/20 05:30

台中西屯首設親子館 第3處公托開幕
台中南區長春公托開幕 舊南區公所變身改建
2023/12/25 19:46

台中南區長春公托開幕 舊南區公所變身改建

新年送元本山 5大系列滿足每個人味蕾
政府服務邀公民一起打造 展示公托申請、家庭訪視成果
2023/11/29 17:14

政府服務邀公民一起打造 展示公托申請、家庭訪視成果
高市放寬送公托規定 育嬰留停也可送托
2023/11/23 18:11

高市放寬送公托規定 育嬰留停也可送托

掌握利率通膨雙降趨勢，存債就要「精選」
霧峰首座社區公托今開幕 收托0-2歲幼兒
2020/07/01 18:04

霧峰首座社區公托今開幕 收托0-2歲幼兒
盧秀燕要兌現選舉支票 東區公托家園開幕僅12名額
2019/05/27 21:45

盧秀燕要兌現選舉支票 東區公托家園開幕僅12名額
臺中市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播