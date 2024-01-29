龍井第1處公托開幕 盧秀燕：台中公托8倍增達標

龍井區第一處公托的龍津國小托嬰中心今天開幕，台中市長盧秀燕（後排左六）開心宣布達成公托8倍增目標。（記者陳建志攝）

2024/01/29 18:05

〔記者陳建志／台中報導〕台中市第40處公托、同時也是龍井區第一處公托的龍津國小托嬰中心今天開幕，共可收托28名嬰幼兒。台中市長盧秀燕主持開幕典禮時指出，在她就任市長前，全市29行政區只有5處公托，現在已開設至第40處公托，完成8倍增的目標，盼減輕青年負擔、讓年輕人安心成家生小孩。

龍津國小托嬰中心今天開幕，台中市長盧秀燕、市府社會局長廖靜芝、教育局長蔣偉民、立委當選人顏寬恒、市議員林孟令、曾威、張家銨、林昊佑都出席。

盧秀燕表示，上任後積極盤點有餘裕的公有空間，整合各局處資源、編列預算整修及開辦托嬰中心，包括市場、活動中心、學校、社會住宅等，藉由廣設公托，幫助在地青年無後顧之憂、願生樂養。

盧秀燕強調，上任5年來，力推平價托育政策，家長送托公托每月只要負擔1500元，享有1位托育人員照顧4名幼兒的專業優質服務，生育津貼更由1萬元加碼到2萬元，致力減輕育兒家庭負擔。

盧秀燕也感謝中央補助經費，還有議員支持編列相關預算，5年來讓全市公托由5處增至40處，共可收托1090位嬰幼兒，未來持續推動「公托倍倍增」、「公幼再加量」友善育兒措施，目標開辦公托至60處。

市府社會局說明，龍津國小托嬰中心採日間托育，收托28名0至2歲幼兒，時間為週一至週五上午8點至下午6點，每月收費8500元；中心將協助家長申請托育費用補助，凡設籍台中市0到2歲的嬰幼兒，其父母或監護人一方設籍於台中市，且符合收托資格者均可報名登記。

龍井區第一處公托的龍津國小托嬰中心今天開幕，將可收托28名0至2歲幼兒。（記者陳建志攝）

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