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酒駕男欠54萬罰款拒繳 執行署查封名下土地逼繳錢

台中謝姓男子酒駕被罰款累計54萬元拒繳，行政執行署台中分署今天前往謝男名下土地插立告示牌張貼查封告示，要求限期繳清。（台中分署提供）

台中謝姓男子酒駕被罰款累計54萬元拒繳，行政執行署台中分署今天前往謝男名下土地插立告示牌張貼查封告示，要求限期繳清。（台中分署提供）

2024/01/29 17:17

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名謝姓男子，2019年底酒駕遭警方攔查，卻拒絕酒測被開了18萬元罰單，沒想到只隔7個月，再度酒駕拒絕酒測，又被開了36萬元罰單，累計罰款達54萬元，但都未繳納，案件移送行政執行署台中分署催繳還是拒不繳納，台中分署近日發現他名下土地貸款仍陸續還款中，今天前往謝男在台中太平的土地插立告示牌張貼查封告示限期繳清，若仍拒繳將查封土地進行拍賣。

台中分署表示，這名謝姓男子2019年11月酒駕遭查獲但現場拒絕酒測，被警方開了18萬元的罰單，沒想到謝男不知警惕，2020年6月又再次酒駕上路被查獲，同樣選擇拒測，這次被開了36萬元罰單，累計罰款達54萬元，因都未繳納，案件2022年7月移送台中分署執行。

不過謝男仍拒絕繳納，且不理會台中分署通知到場報告財產等執行作為，台中分署除查扣謝男商業保險契約保單價值外，近日發現他以其名下土地向金融機構辦理貸款仍陸續還款中。

台中分署員為強化酒（毒）駕罰鍰案件執行，今天會同地政事務所人員至謝男名下在台中太平區的農牧用地，進行定位指定界線位置，並在現場插立告示牌張貼查封告示，同時發函通知謝男，限期自動繳清或提出清償計畫，逾期仍未理會，將在農曆春節後，繼續就查封土地進行拍賣程序。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

台中謝姓男子酒駕被罰款累計54萬元拒繳，行政執行署台中分署今天前往謝男名下土地插立告示牌張貼查封告示。（台中分署提供）

台中謝姓男子酒駕被罰款累計54萬元拒繳，行政執行署台中分署今天前往謝男名下土地插立告示牌張貼查封告示。（台中分署提供）

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