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首頁　>　臺中市

驚悚！台中機車遭轉彎轎車碰撞 滑行中「瞬間燒成火球」

機車滑行中瞬間起火燃燒。（民眾提供）

機車滑行中瞬間起火燃燒。（民眾提供）

2024/01/29 15:00

［記者許國楨／台中報導〕台中市今天凌晨發生一起車禍衍生的火燒機車事故，一輛轎車行經南區路口時，疑轉彎未禮讓直行車與另輛機車碰撞，男大生騎士連人帶車倒地後滑行過程中，機車瞬間起火燃燒變成一團火球，隨後燒到僅剩骨架，至於騎士也因此多處擦挫傷，所幸沒有生命危險，詳細肇事原因仍待後續調查釐清。

這起事故發生在今天凌晨零時23分，31歲孫男當時開車沿南平路右轉五權南路往美村路方向行駛，20歲賈男則是騎機車沿五權南路外側車道，往美村路方向直行，雙方在行至案發地點時發生碰撞，賈男當場連人帶車倒地後滑行，過程中機車疑電瓶擦碰地面，瞬間起火燃燒。

只見現場火勢夾雜濃煙狂竄，場景駭人，消防局獲報立即派遣信義分隊，出動消防車2輛、人員7名，由小隊長王朝弘帶隊趕往，經佈署水線搶救，火勢雖很快撲滅，但整輛機車已燒到僅剩骨架，付之一炬，至於賈男則是手腳多處擦挫傷，經急救後緊急送醫，所幸意識清楚，經醫治後沒有生命危險。

警方表示，兩造經酒測均無飲酒反應，初判是轎車轉彎時，未依規定禮讓直行車釀禍，至於詳細的肇事原因，後續將由交大事故組釐清確認，而確切火燒機車原因仍待查。

消防人員趕往滅火。（民眾提供）

消防人員趕往滅火。（民眾提供）

機車付之一炬。（民眾提供）

機車付之一炬。（民眾提供）

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