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台中大里立新國中活動中心暨地下停車場上梁 預計10月底完工

大里「立新國中活動中心暨地下停車場工程」今天舉行上梁典禮，市府建設局長陳大田（右六）、交通局長葉昭甫（左六）與多位民代都出席。（記者陳建志攝）

大里「立新國中活動中心暨地下停車場工程」今天舉行上梁典禮，市府建設局長陳大田（右六）、交通局長葉昭甫（左六）與多位民代都出席。（記者陳建志攝）

2024/01/29 14:10

〔記者陳建志／台中報導〕為解決大里立新國中師生缺乏室內大型集會場所，以及十九甲地區民眾停車問題，市府教育局、交通局推推動地上1層、地下2層的「立新國中活動中心暨地下停車場工程」，並委由建設局施工，工程總經費2億9千多萬，今天舉行上梁典禮，預計今年10月底完工，將可提供149個汽車停車位。

大里區立新國中活動中心暨地下停車場工程今天舉行上梁典禮，包括市府建設局長陳大田、交通局長葉昭甫、台中市議員李天生、林碧秀、張芬郁、立新國中校長張嘉亨與多位里長都出席。

市府建設局長陳大田表示，立新國中因缺乏室內大型集會場所，包括師生和社區民眾只能利用操場或風雨操場舉辦活動，面臨風吹日晒雨淋相當不方便，在市長盧秀燕支持，以及立委何欣純協助爭取中央交通部補助7600多萬下，共斥資2億9千多萬推動活動中心暨地下停車場工程。

陳大田表示，整起工程為地上1層、地下2層，地上1層規劃多功能綜合球場、展演舞台，地下2層停車場規劃時已考量師生安全，將停車場出入動線和師生上下學路線分開，總共規劃149個汽車停車位，其中包括18個低碳車位，整起工程預計今年10月底完工。

出席的民進黨台中市議員張芬郁表示，總統當選人賴清德昨天到台中市舉辦感恩茶會中承諾「會支持台中市的建設，希望中市府提出好的建設，跟中央對接」，希望盧市府團隊接收到這樣的訊息「積極迅速確實」提擬計畫，爭取中央的補助。

張芬郁也表示，立新國中停車場，中央前瞻預算補助7631萬，只要是好建設計畫，地方中央一起努力，絕對可以打造更宜居的大台中。此外，她也提到大里霧峰缺乏停車場，交通局擬提出校園車位共享，希望參考學校意見共同合作，儘迅進行。

大里「立新國中活動中心暨地下停車場工程」今天舉行上梁典禮，整起工程預計今年10月底完工。（記者陳建志攝）

大里「立新國中活動中心暨地下停車場工程」今天舉行上梁典禮，整起工程預計今年10月底完工。（記者陳建志攝）

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