中捷公司免費提供民眾絹印專屬紅包袋 小卡築成許願牆展出

中捷公司舉行「捷運絹印、幸福轉運」手作活動有8款龍年限定圖樣。（中捷公司提供）

2024/01/29 13:39

〔記者蘇金鳳／台中報導〕下週就要過農曆春節了，想拿不一樣的紅包袋嗎？台中捷運將於2月3日上午10時至下午5時，在市政府站1號出口一樓舉辦「捷運絹印、幸福轉運」手作活動，旅客只要出示搭乘捷運證明，就可免費絹印自己專屬的紅包袋、春聯帶回家。當天現場也提供龍年許願小卡，旅客寫下對2024年的希望，中捷公司將收集築成許願牆，於2月4日至25日在捷運舊社站展出，一齊集氣許願。

台中捷運公司表示，這場手作活動提供8款龍年限定絹印圖，包括可愛的中捷吉祥物「小綠綠」戴著祥龍頭飾或提著龍年小提燈等圖樣，旅客可挑選自己喜好的圖案，絹印在紅包袋或小春聯上帶回家，紅包袋和小春聯共1000組，活動僅此一場。

中捷公司指出，旅客參與手作活動還可參加抽獎，只要在現場與完成品合照並上傳台中捷運/台中遊FB社團指定貼文，就有機會抽到台中捷運吉祥物小綠綠積木、列車造型微型積木、工程帆布袋、筆記本等中捷周邊商品，將於2月25日抽出。

此外，活動現場還有中捷吉祥物小綠綠的「龍年限定」紀念章，民眾可把龍年裝扮的小綠綠「蓋」回家，之前有蒐集小綠綠虎年、兔年章的朋友千萬不要錯過。

中捷公司表示，當天現場也提供龍年許願小卡，旅客寫下對2024年的希望，中捷公司將收集築成許願牆，於2月4日至25日在捷運舊社站展出，一齊集氣許願，希望所有願望都能成真。

中捷公司邀民眾參加絹印活動，製作專屬自己的紅包袋。（中捷公司提供）

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