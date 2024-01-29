民進黨中市感恩茶會閉門 因立委選舉結果不佳低調

民進黨中市感恩茶會，7位立委候選人在台上表情沈重。（讀者提供）

2024/01/29 12:31

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨總統正副當選人賴清德及蕭美琴昨天在台中市舉行感恩茶會，但並不開放媒體採訪，以往民進黨除非是隱密的會議，一般都會開放，民進黨中市黨部主委李天生表示，黨中央要求不要開放，用意是希望低調，而昨天的感恩茶會，雖然大家開心賴清德當選，但立委卻只有保2，6席未選上，大家心情開心不起來；昨天一位出席茶會民代就表示，站台上的立委候選人，包括即使連任的蔡其昌臉色都很沈重，因為台中市立委選舉結果是慘烈的，還是低調的好。

昨天的感恩茶會共70桌，民進黨中部地區的重要人士及輔選幹部、立委候選人及市議員都受邀，但讓外界相當疑惑，並不開放媒體入內採訪，中市黨部主委李天生表示，是黨中央要求的，他坦承，雖然賴清德當選總統，但是立委選舉結果不佳，台中市8席落選6席，而原本6席只保2，讓支持者無法完全開心，感恩茶會現場氣氛其實是有點尷尬。

一位出席民代便表示，昨天8席立委候選人只來了7席，林靜儀因有活動無法前來，而江肇國則最晚到場，當總統當選人賴清德上台致詞時，7位立委候選人也上台，但7人的表情都很凝重，即使是連任的蔡其昌及何欣純也笑得沈重，而支持者一方面開心賴清德連任，但又難過中市立委選舉結果，酸甜苦辣在心中翻攪著，認為還是閉門感恩比較好。

該位民代並表示，賴蕭在台中市得票率第一，達37.58%，29行政區有25區勝出，贏過侯趙近9萬票，表示民眾還是支持民進黨，士氣仍有，但只是無法太開心。

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