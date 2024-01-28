太崇拜「小馬哥」？菜販沉迷改槍耍帥 敵人還沒殲滅先膛炸

警方循線將楊男查緝到案。（警方提供）

2024/01/28 22:07

〔記者許國楨／台中報導〕台中市楊姓菜販嫌生活枯燥染毒，總幻想像電影英雄主角「小馬哥」，持槍在敵陣殺進殺出帥氣情節，因此購買大量玩具槍、模擬槍進行改造，未料過程中因火藥裝填不慎，敵人還沒殲滅先引發「膛炸」，警方日前循線查緝時起出一把公告查禁的模擬槍及毒品，近日擁槍部分依法裁罰，另涉毒品罪獲緩起訴。

台中市刑大偵五隊去年5月間獲報，31歲楊姓男子（有毒品、槍砲前科）喜好射擊遊戲，近期購買大量玩具槍，疑有改槍提升殺傷力情事，經蒐證屬實為確保安全，避免楊男持械反抗逃逸，衍生槍戰傷亡，特別拂曉出擊。

警方在楊男房間內發現玩具槍、模擬槍等槍支，現場還有以紙箱作為靶紙射擊情形，經檢視，其中兩把手槍有一把疑似模擬槍，一把左輪手槍有改造、轉輪破損情事，另在桌上發現毒品吸食器，以及藏匿在菸盒內一小包安非他命（重0.4公克）。

警方當場依持有第二級毒品逮捕楊男，查扣涉案2把手槍送往鑑定，經鑑驗其中一把為公告查禁模擬槍，於近日依槍砲彈藥刀械管制條例第20條之1，予以裁罰1萬元並沒入在案，另一把左輪手槍雖有改造情事，惟因轉輪已破損無殺傷力。

經查，與家人在市場賣菜楊男，因對生活不滿又嫌日子太枯燥購毒施用，因崇拜影星周潤發在《英雄本色》中飾演的「小馬哥」，幻想能夠像電影主角持槍情節，從網路購買玩具槍、模擬槍，躲在住處自行改造射擊，又嫌玩具槍動能不足自行改造槍枝轉輪，增加槍械殺傷力，曾試槍過程中，因裝入火藥過多造成膛炸，險些誤傷自己。

台中市刑大呼籲，具類似真槍外型、構造、材質及火藥式擊發機構裝置，且足以改造成具有殺傷力者，為模擬槍，立法院已在去年12月18日三讀通過槍砲彈藥刀械管制條例部分條文修正案，其中將模擬槍管制位階，從原本行政裁罰提升到刑法來規範。

條文規定，未經許可製造、販賣或運輸公告查禁之模擬槍者，處1年以上7年以下有期徒刑，併科7百萬元以下罰金，將持續強力打擊槍毒，民眾切勿心存僥倖以身試法，警方必定立即打擊、嚴辦到底。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方查扣2把涉案手槍。（警方提供）

楊男改造圖中左輪手槍時，因裝入火藥過多造成膛炸。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法