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台中市市政路打通2期工程月底動工 預計115年完工

台中市市政路打通工程二期工程月底動工，預計115年完工。（市府提供）

台中市市政路打通工程二期工程月底動工，預計115年完工。（市府提供）

2024/01/28 18:20

〔記者蘇金鳳／台中報導〕關係台灣大道交通紓解的市政路打通工程第一標2022已開工，預計今年底完工，第二標工程自安和路至環中路段，長約1175公尺，預計元月31日開工，目標115年底完工，尖峰時刻可節省15分鐘行車時間

建設局表示，市政路延伸工程自環中路市政路口延伸至工業區一路，全長1950公尺，為讓建設加速且更有效率，工程分成兩標，其中第一標已於2022年9月開工，從工業區一路到安和路，預定今年底完工。而第二標從安和路到環中路，全長1175公尺，預計元月31日開工，目標115年底完工。

建設局表示，第二標工程自安和路至環中路段，長約1175公尺，市府已於去年12月完成用地取得及工程發包，並獲得地主支持配合自行拆遷，包括安全風險較高的加油站業者也全力支持，將配合拆遷，第二標預計1月31日開工。

建設局長陳大田表示，道路開闢工程前最困難的是用地取得，如有地上物需進行拆遷，影響人民居住、重建及修繕甚鉅，市府一直以來均耐心、持續的妥善溝通，也感謝這些城市英雄無私奉獻，讓台中市的建設持續向前。

陳大田表示，市政路第二標工程範圍包含一座加油站拆遷，若強制拆除會有公共安全疑慮，面對業者的不安與擔心，建設局持續透過各種方式溝通協調，詳細說明建物拆遷範圍、補償方式、公益性及必要性等，最終也獲得業者體諒理解，瞭解市政路開闢的重要性，願意自行拆除建物，支持市府打通交通動脈。

建設局表示，市府已完成詳細建物查估與補償作業，感謝沿線地主的理解與支持，並配合拆遷建物，創造雙贏局面，工程部分也完成開工前置作業，即將於今年1月底動工，市政路全段道路開通後，將有效分散車潮，並增加台中國際機場、中部科學園區等通往市區的運輸效率，不僅節省用路人時間，更促進地方整體繁榮。

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