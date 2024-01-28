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蔡其昌︰綠營中市立委選得不好 建議賴清德應讓年輕人知道新作法

蔡其昌表示，民進黨中市立委選得不好，他建議賴清德未來4年應讓年輕人知道新想法及作法。（記者蘇金鳳攝）

蔡其昌表示，民進黨中市立委選得不好，他建議賴清德未來4年應讓年輕人知道新想法及作法。（記者蘇金鳳攝）

2024/01/28 13:21

〔記者蘇金鳳／台中報導〕總統、副總統當選人賴清德與蕭美琴今天在台中市舉行感恩茶會，立法院副院長蔡其昌會前受訪表示，跟賴清德選後有見面，民進黨在台中市立委選得不好，希望賴清德上任後，應該讓年輕人知道未來4年會有新想法及新作法，讓年輕人比較充滿希望；至於閣揆人選，傳出是總統府秘書長林佳龍？蔡其昌表示，他並不清楚，但是，賴清德會挑出每一個階段最適合的人選做適當的工作。

至於明天是否會去拜會民眾黨，蔡其昌則表示，他擔任兩屆立法院副院長，按慣例會去拜會，要尋求委員支持，拜會是基本的禮貌和尊重，他會依照過去的慣例，只要民進黨提名游錫堃跟他，他會配合游院長進行民進黨及國民黨及民眾黨相關黨團的拜會。

賴清德今天與蕭美琴到台中市舉行感恩茶會，但未讓媒體入內，行政院副院長蔡其昌在會前受訪表示，選後有跟賴清德見面，有當面跟他講，民進黨在台中市立委選得不好，該檢討的部份。他建議賴清德應讓年輕人知道執政4年會有新想法及作法，如此可讓年輕人比較充滿希望。

此外，傳出總統府秘書長林佳龍接任行政院長，蔡其昌表示，他不知道，但站在立委角色會監督，而賴清德上任總統會佈局，黨內優秀的人很多，他想可擔任行政院長此一重責大任的人選很多，賴清德會挑出每一個階段最適合的人選做適當的工作。

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