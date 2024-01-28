矽品佰元俱樂部長期資助家扶 舉辦獎助學金頒獎典禮

北台中家扶中心舉行「2024年矽品助學-獎助學金頒獎典禮」。（家扶提供）

2024/01/28 12:36

〔記者歐素美／台中報導〕矽品公司員工成立「佰元俱樂部」，長期認養北台中家扶中心扶助的弱勢學童，並提供獎助學金，北台中家扶中心今天舉行「2024年矽品助學-獎助學金頒獎典禮」！北台中家扶中心表示，2023疫情終結，但受複雜的國際局勢影響，經濟不景氣，捐款助學金額也大受影響，感謝矽品公司長期獎助弱勢學子，多年來共捐款4165萬元。

矽品公司除了提供家扶中心受扶學童獎助學金外，並提供每位學子一組文具驚喜包、玻璃保鮮盒及隨身水杯等禮物，鼓勵學子們積極向上學習，創作屬於自己的人生。

矽品公司員工於921地震後推動佰元俱樂部，長期投入認養、助養家扶受扶學童及獎助金等服務，每年不定期捐贈文具用品、民生物資、節慶禮盒等，讓受助家庭感受到矽品大家庭的溫暖，孩子們可安心求學。

北台中家扶中心主任劉正文表示，矽品精密工業股份有限公司員工，從2001年8月起自發性組成「佰元俱樂部」，一直是家扶中心非常穩定且堅強的助養人，2014年起也開始認養國內兒童，現在每月認養302名兒少，更擴及捐贈彰化中心、新竹中心、花蓮中心，24年來矽品家扶佰元俱樂部，總共捐給家扶基金會達9250萬元，北台中家扶中心受助家庭更是最大受惠者，接受捐款約4165萬元，感謝該公司每位員工自發性投入公益，造福弱勢家庭兒少。

北台中家扶中心「2024年矽品助學-獎助學金頒獎典禮」。（家扶提供）

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