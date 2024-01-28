台中在地知名音樂祭「浮現祭」 2/24至2/25鰲峰山運動公園登場

浮現祭在2023活動現場，人潮洶湧。（市府提供）

2024/01/28 10:08

〔記者蘇金鳳／台中報導〕由市府新聞局協辦多年的台中在地知名音樂祭「浮現祭」，今年邁入5週年，2月24至25日在鰲峰山運動公園登場，主視覺象徵著一次全新的冒險，每一步都是開啟新風景的契機，新聞局表示，未來浮現祭也將持續接軌國際，讓全世界享受台中的搖滾慶典魅力。

「浮現祭」自2019年首度舉辦、2020年因疫情取消活動，2021年起至今固定於台中清水區舉辦，每屆浮現祭都有其獨特的意義，不僅建立台中音樂祭品牌口碑，也帶動觀光熱潮。

新聞局表示，「浮現祭」近幾年於清水鰲峰山公園舉辦，成功建立台中在地音樂祭品牌，也帶動清水當地觀光及美食風潮。新聞局自2021年起擔任活動協辦單位，當年活動當日，清水地區遊客增加約1萬人次，2022、2023年面對新冠肺炎疫情之際，仍分別吸引約2及3萬人次造訪，品嚐美食、參觀古蹟、購買伴手禮，為當地帶來龐大觀光效益及商機。

新聞局表示，今年「浮現祭」的主視覺象徵著一次全新的冒險，每一步都是開啟新風景的契機；進入「浮現大門」後，參與者將回歸最純粹的模樣，化身為能代表自己的角色。

浮現音樂主辦單位表示，為迎接浮現祭5週年，今年擴大活動規模，串連大台中Live House，除2月24日至25日在清水主會場的精彩演出，2月23日的前夜祭和2月24日「#MAH 20240224」也將分別在迴響藝文展演空間和搖滾教室（School of Rock）登場，並於2月24日深夜與Legacy Taichung聯手打造「中港不夜城」。

在清水主會場方面，除鰲峰山運動公園，今年將解鎖兩大新場域，包括海線信仰中心「紫雲巖」，將結合元宵猜燈謎，邀請觀眾共襄盛舉，欣賞來自日本、泰國、香港和台灣的偶像與樂團的演出，度過難忘的元宵音樂會；另一個新場域則是陽光草坪，位於從嘉陽高中停車場走至會場的第一站，不僅擁有舒適草坪，還可俯瞰整個海線。

浮現音樂主辦單位指出，主活動陣容涵蓋來自台、港、日、泰、韓、馬等多個國家地區的眾多藝人，包括ずっと真夜中でいいのに、告五人、TRASH、Tilly Birds 、ヤバイTシャツ屋さん、美秀集團、麋先生 MIXER、康士坦的變化球、拍謝少年、老王樂隊、Nerd Connection、怕胖團等將超過八十組藝人。

2024浮現祭的主視覺。（市府提供）

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