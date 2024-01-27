台中市公園綠地「禁蓋活動中心」 既有的「這樣」處理

北屯舊社公園設置活動中心。（台中市建設局提供）

2024/01/27 23:10

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市青年事務諮詢委員會議認為，公園綠地屬於公共財，活動中心屬於提供持定民眾使用，建議市府禁止在公園綠地興建里民活動中心。建設局長陳大田回應，未來不在公園綠地興建活動中心，將與民政局合作以多里共同使用，尋求機關用地、既有建物活化使用。藍綠議員都認為，市府應多傾聽市民不同聲音及多開闢公園綠地空間。

民進黨議員周永鴻認為，市府不在公園綠地蓋市民活動中心的政策方向正確，但民政局還是要為沒有活動中心的鄰里尋覓適合興建的土地，不能以此當藉口，建設局更應積極開闢公園綠地提供市民休憩。國民黨議員黃馨慧說，活動中心興建是提供鄰里良好舒適活動空間，促進里民交流、市府政策宣傳等活動，功能具多元性，為考量里民方便和安全性，活動中心選址宜多傾聽民意。

青諮會中有13名委員指出，里民活動中心蓋在公園綠地，形成資源排他性，影響民眾運動休憩、環境美觀及生態，桃園思源公園、屏東和平公園都曾有民眾反對蓋活動中心，建議市府設立規範禁止興建里民活動中心，公園綠地原來有活動中心也評估建築使用年限到期後另覓新處，將水泥地變回綠地。

建設局長：既有活動中心建物年限到期 擬提早除役

台中市目前有56處公園綠地設有活動中心，建設局長陳大田說，市府近年也收到許多建議公園綠地設不要蓋活動中心，建設局表示支持，將公園綠地使用最大化，還給大眾，目前有興建中的仍繼續蓋，但未來不考慮開放興建，至於既有活動中心建物年限到期，也考慮有共識的話提早除役。

也有10多名青諮委員以111學年度高中普通班人數36.7人，高於全國平均31.2人，建議跟進台北市，合理降低台中市高中班級學生數，以配合108課綱及提升教育品質、精緻辦學。教育局說，台中市高中職學生近年已有微幅調降，目前仍維持國立學校每班35人、私校45人，考量師生權益，擬評估邀集師生代表、學生團體等溝通共識。

台中市青年事務諮詢委員會議建議市府禁止在公園綠地興建里民活動中心。（記者蔡淑媛攝）

青諮委員提出訴求。（記者蔡淑媛攝）

青諮委員提出訴求。（記者蔡淑媛攝）

研考會主委劉彥主持清諮會，各局處都派代與會回應青諮委員訴求。（記者蔡淑媛攝）

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