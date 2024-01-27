台中市公園綠地「禁蓋活動中心」 既有的「這樣」處理
〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市青年事務諮詢委員會議認為，公園綠地屬於公共財，活動中心屬於提供持定民眾使用，建議市府禁止在公園綠地興建里民活動中心。建設局長陳大田回應，未來不在公園綠地興建活動中心，將與民政局合作以多里共同使用，尋求機關用地、既有建物活化使用。藍綠議員都認為，市府應多傾聽市民不同聲音及多開闢公園綠地空間。
民進黨議員周永鴻認為，市府不在公園綠地蓋市民活動中心的政策方向正確，但民政局還是要為沒有活動中心的鄰里尋覓適合興建的土地，不能以此當藉口，建設局更應積極開闢公園綠地提供市民休憩。國民黨議員黃馨慧說，活動中心興建是提供鄰里良好舒適活動空間，促進里民交流、市府政策宣傳等活動，功能具多元性，為考量里民方便和安全性，活動中心選址宜多傾聽民意。
青諮會中有13名委員指出，里民活動中心蓋在公園綠地，形成資源排他性，影響民眾運動休憩、環境美觀及生態，桃園思源公園、屏東和平公園都曾有民眾反對蓋活動中心，建議市府設立規範禁止興建里民活動中心，公園綠地原來有活動中心也評估建築使用年限到期後另覓新處，將水泥地變回綠地。
建設局長：既有活動中心建物年限到期 擬提早除役
台中市目前有56處公園綠地設有活動中心，建設局長陳大田說，市府近年也收到許多建議公園綠地設不要蓋活動中心，建設局表示支持，將公園綠地使用最大化，還給大眾，目前有興建中的仍繼續蓋，但未來不考慮開放興建，至於既有活動中心建物年限到期，也考慮有共識的話提早除役。
也有10多名青諮委員以111學年度高中普通班人數36.7人，高於全國平均31.2人，建議跟進台北市，合理降低台中市高中班級學生數，以配合108課綱及提升教育品質、精緻辦學。教育局說，台中市高中職學生近年已有微幅調降，目前仍維持國立學校每班35人、私校45人，考量師生權益，擬評估邀集師生代表、學生團體等溝通共識。