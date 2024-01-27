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藍綠電話接到煩！柯文哲：辦個公開的 不要像君悅就是來破局

灣民眾黨主席柯文哲（中）說，立法院長選舉藍綠拜票，不要「像上次那個君悅我就很有意見。」（記者黃旭磊攝）

灣民眾黨主席柯文哲（中）說，立法院長選舉藍綠拜票，不要「像上次那個君悅我就很有意見。」（記者黃旭磊攝）

2024/01/27 17:15

〔記者黃旭磊／台中報導〕台灣民眾黨主席柯文哲、夫人陳佩琪、前副總統候選人吳欣盈及前台中市第一選區立委候選人蔡壁如，今天下午到台中市大里區謝票，柯文哲被問到立法院長選情時說，藍綠兩邊都有打電話來，太過頻繁受不了，乾脆辦個公開的，結束一定給記者訪問，「像上次那個君悅我就很有意見，那個哪裡是來討論事情，就是來破局而已啊。」

柯文哲今天下午出席大里十九甲健康公園「森友會」，從入口處大進場受到「小草」們熱烈簇擁，結束時有超過2公里人龍排隊搶合影，柯文哲對主持人、民眾黨台中市黨部主委江和樹說，「不是選完了嗎，還要大進場喔」，在場「小草」們呼喊民眾黨不分區立委當選人黃國昌口頭禪「太離譜了」回應。

柯文哲說，知道國民黨不分區立委當選人韓國瑜、江啟臣要來拜會院長的事，自己行程早就排好了，會成立民眾黨立法院黨團分工合作，慢慢交給黨團處理，不一定會出席接待。

柯文哲說，藍綠兩邊都有來打電話，黨員偏綠的接到民進黨電話，偏藍的接到國民黨電話，藍綠兩邊都有朋友，每個都透過管道來接觸，「我們是受不了，乾脆開大門、走大路，辦個公開的讓他們說明。」

柯文哲說，閉門會議不會搞到現場網路直播，結束在外面受訪讓記者問，給大家面對面討論機會，結束一定給記者訪問，「像上次那個君悅我就很有意見，那個哪裡是來討論事情，就是來破局而已啊。」

柯文哲、陳佩琪、吳欣盈與「小草」合影。（記者廖耀東攝）

柯文哲、陳佩琪、吳欣盈與「小草」合影。（記者廖耀東攝）

柯文哲、陳佩琪、吳欣盈及蔡壁如等人出席大里十九甲健康公園「森友會」。（記者廖耀東攝）

柯文哲、陳佩琪、吳欣盈及蔡壁如等人出席大里十九甲健康公園「森友會」。（記者廖耀東攝）

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