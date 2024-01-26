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台中孕媽咪服務升級 弱勢產婦到宅坐月子擴大補助

到宅坐月子服務提供產婦照顧、新生兒照顧、製作月子餐、簡易家事整理清潔等。（台中市社會局提供）

到宅坐月子服務提供產婦照顧、新生兒照顧、製作月子餐、簡易家事整理清潔等。（台中市社會局提供）

2024/01/26 19:16

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市社會局今年擴大補助弱勢產婦使用到宅坐月子服務，包含身障低收和中低收入戶、設籍前新住民、入住社會住宅且生育第3胎以上子女、特殊境遇家庭扶助核定資格者，以及不利處境、未預期懷孕青少女等經社工評估有需求者，可申請15天免費到宅坐月子服務，獲得更多喘息，幫助產後身體恢復。

社會局指出，弱勢產婦到宅坐月子服務擴大補助，除了增加補助對象，補助天數從10天增加到15天，到宅坐月子服務提供產婦照顧、新生兒照顧、製作月子餐、簡易家事整理清潔和洗澡、臍帶照顧等育兒指導，由服務人員一對一貼身照顧媽媽與寶寶。

社會局也舉辦專業課程培訓，帶服務人員了解身心障礙者的特質、溝通互動和照顧技巧，讓服務人員更貼近產婦的需求。

身心障礙的小美患有癲癇，得知即將成為媽媽時非常憂慮不安，後來透過台中市到宅坐月子服務媒合平台，成功媒合到一位細心又充滿愛心的服務人員，在服務人員細心照料和陪伴下，小美獲得充分的休息和支持，也學會照顧寶寶的技巧，產後充滿自信，全心全意地享受和寶寶的親密時光。

社會局說，一般民眾也可自費申請到宅坐月子服務，可洽詢台中市到宅坐月子服務媒合平台。

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