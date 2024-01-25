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台中大里公園兒童玩遊具「高速旋轉騰空」 家長憂甩飛受傷

台中大里金城公園內的「三人旋轉設備」，小朋友錯誤使用險象環生，讓一旁民眾看到嚇出一身冷汗。（江和樹提供）

台中大里金城公園內的「三人旋轉設備」，小朋友錯誤使用險象環生，讓一旁民眾看到嚇出一身冷汗。（江和樹提供）

2024/01/25 22:18

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里金城公園市府建設局設置「三人旋轉設備」遊具，小朋友使用時整個人騰空，稍有不慎就可能整個人甩飛，讓旁邊看到的家長嚇出一身冷汗，向民眾黨台中市議員江和樹陳情，質疑如果小朋友手沒抓好整個甩飛出去，後果將不堪設想，並擔心不論大人、小孩，也可能被亂甩的遊具打到受傷，質疑這項遊具安全性有問題。

江和樹表示，今天下午接獲家長通知，表示大里金城公園設置的一款遊具，使用的小朋友整個人都騰空旋轉，因速度相當快，不但可能危及一旁的民眾，使用的小朋友若不小心鬆手，整個人將甩飛，後果不堪設想。

江和樹表示，得知後立刻派團隊到場查看，發現當時剛好有2名看起來像是國小中高年級的小朋友在使用，一個人坐在上面，另一個則在下面加速猛轉，可以看到坐在上面的小朋友高速旋轉騰空，只要稍一不慎鬆手，整個人恐甩飛墜地，嚴重恐鬧出人命，後果不堪設想，實在太危險，要求市府立刻進行改善，不要等到有人受傷再來檢討。

市府建設局表示，本項遊具名稱為「三人旋轉設備」，正確使用方式為兒童坐定於搖擺索座椅，由人力推動，結合擺盪、搖晃、風力與離地心引力來感受遊戲樂趣，現場已竪立告示牌並請家長、使用者要注意相關的正當使用規範，影片中錯誤的使用方式嚴重危害自身及他人安全。

建設局強調，本市兒童遊戲場均經過遊戲場安全檢驗認證，該遊戲場施作完成委由公所管理後，尚無接獲到相關陳情，民眾未依正確方式使用遊具，除可能造成自己受傷外，也會危及公圉園內其他民眾，除請維護管理的區公所宣導正確使用方法外，也將就旋轉鞦韆擺盪範圍研議增加警示，以提醒民衆留意。

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