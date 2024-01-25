轟王志安藐視民主 本土社團：言論自由不是訕笑障礙者的保護傘

前中國央視記者王志安。（擷取自王志安YouTube頻道）

2024/01/25 20:33

〔記者蘇孟娟／台中報導〕前中國央視記者王志安上「賀瓏夜夜秀」，涉以歧視性態度發表政治評論，更影射諷刺身障的民進黨不分區立委陳俊翰，台灣本土社團包括台灣社、台灣南社、台灣中社、台灣北社及台灣東社等共同譴責說，王志安的言論是對民主的藐視，即使是綜藝性質節目，也應尊重身障者，「言論自由不該是透過政治評論包裝，實則訕笑障礙者的保護傘鄉」。

台灣本土社團說，台灣是民主國家，雖然尊重言論自由，但更重視對人權與尊嚴的維護，王志安的發言與節目的呈現，已明顯嘲諷身障者，更是對民主的藐視；不但顯示發言者對障礙者極度缺乏同理，認為障礙者不該參選，只能作為造勢工具，以偏頗的價值觀及傲慢的態度，嘲諷台灣的民主，不是一個民主社會的國民所能接受。

台灣本土社團發言代表、台灣中社社長董建宏說，台灣民主社會的選舉過程，展現了熱情而多元創意的參與方式，既是民主發展的常態，更是民主化進步的象徵，且高投票率代表台灣社會對民主自由價值的珍惜與肯定，「理解並包容差異，才是真的民主自由」。

董建宏說，王志安指稱台灣的選舉像一場秀，點名今年總統大選時民進黨競選活動把「殘疾人士推上去煽情」等言論，令人深不以為然，嚴正譴責，「言論自由不該是透過政治評論包裝，實則訕笑障礙者的保護傘」。

台灣本土社團說，支持長期為身障礙者爭取各項平權與打造健全制度的政治改革和政黨；陳俊翰雖患有先天性「脊髓性肌肉萎縮症」，但他不但是哈佛法學院碩士、密西根大學法學院博士，更是律師高考榜首，台灣是健全且接納多元、平等的民主社會，支持本土政黨在提名不分區候選人時，透過政治實踐創造平權參政。

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