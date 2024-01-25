為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺中市

轟王志安藐視民主 本土社團：言論自由不是訕笑障礙者的保護傘

前中國央視記者王志安。（擷取自王志安YouTube頻道）

前中國央視記者王志安。（擷取自王志安YouTube頻道）

2024/01/25 20:33

〔記者蘇孟娟／台中報導〕前中國央視記者王志安上「賀瓏夜夜秀」，涉以歧視性態度發表政治評論，更影射諷刺身障的民進黨不分區立委陳俊翰，台灣本土社團包括台灣社、台灣南社、台灣中社、台灣北社及台灣東社等共同譴責說，王志安的言論是對民主的藐視，即使是綜藝性質節目，也應尊重身障者，「言論自由不該是透過政治評論包裝，實則訕笑障礙者的保護傘鄉」。

台灣本土社團說，台灣是民主國家，雖然尊重言論自由，但更重視對人權與尊嚴的維護，王志安的發言與節目的呈現，已明顯嘲諷身障者，更是對民主的藐視；不但顯示發言者對障礙者極度缺乏同理，認為障礙者不該參選，只能作為造勢工具，以偏頗的價值觀及傲慢的態度，嘲諷台灣的民主，不是一個民主社會的國民所能接受。

台灣本土社團發言代表、台灣中社社長董建宏說，台灣民主社會的選舉過程，展現了熱情而多元創意的參與方式，既是民主發展的常態，更是民主化進步的象徵，且高投票率代表台灣社會對民主自由價值的珍惜與肯定，「理解並包容差異，才是真的民主自由」。

董建宏說，王志安指稱台灣的選舉像一場秀，點名今年總統大選時民進黨競選活動把「殘疾人士推上去煽情」等言論，令人深不以為然，嚴正譴責，「言論自由不該是透過政治評論包裝，實則訕笑障礙者的保護傘」。

台灣本土社團說，支持長期為身障礙者爭取各項平權與打造健全制度的政治改革和政黨；陳俊翰雖患有先天性「脊髓性肌肉萎縮症」，但他不但是哈佛法學院碩士、密西根大學法學院博士，更是律師高考榜首，台灣是健全且接納多元、平等的民主社會，支持本土政黨在提名不分區候選人時，透過政治實踐創造平權參政。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
自由說新聞》日議員挺台「嗆爆王志安」後一句話KO小粉紅！網友也參戰
2024/01/25 17:14

自由說新聞》日議員挺台「嗆爆王志安」後一句話KO小粉紅！網友也參戰
郭子乾談賀瓏歧視風波 揭《悶鍋》「這4點」不談：遇到都刪掉
2024/01/25 15:40

郭子乾談賀瓏歧視風波 揭《悶鍋》「這4點」不談：遇到都刪掉

打造科技宜居！翻轉高雄S科技廊道是關鍵
《夜夜秀》訕笑罕病者 病友團體：尊重身障者是文明指標
2024/01/25 15:25

《夜夜秀》訕笑罕病者 病友團體：尊重身障者是文明指標
（影音）王志安先臭完再討好？ 稱台灣像第二故鄉「別排斥中國異鄉客」
2024/01/25 09:04

（影音）王志安先臭完再討好？ 稱台灣像第二故鄉「別排斥中國異鄉客」

阿茲海默症有前兆？十大警訊與預防
「民主有啥用？」王志安過往爭議言論被挖出 反共網紅爆料這件事！
2024/01/25 07:28

「民主有啥用？」王志安過往爭議言論被挖出 反共網紅爆料這件事！
王志安嗆入籍日本「看民進黨敢不讓我入境」 日議員怒反嗆
2024/01/25 06:01

王志安嗆入籍日本「看民進黨敢不讓我入境」 日議員怒反嗆
臺中市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播