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台中太平公所揮毫送春聯 善心里長連4年義剪助陣

台中太平區公所今天舉辦「福運昌龍~新春揮毫活動」，邀請多位書法名師現場揮毫送春聯。（記者陳建志攝）

台中太平區公所今天舉辦「福運昌龍~新春揮毫活動」，邀請多位書法名師現場揮毫送春聯。（記者陳建志攝）

2024/01/25 19:37

〔記者陳建志／台中報導〕為迎接農曆春節，台中太平區公所今天舉辦「福運昌龍~新春揮毫活動」，邀請蔡篤釗、劉達隆等10位書法名師現場揮毫，吸引不少民眾排隊索取，讓現場瀰漫濃濃的過年氣氛，宜佳里張麗眞里長更是連續4年率領義剪團隊，現場幫弱勢民眾義剪，讓大家清清爽爽迎接新年。

太平公所今天舉辦新春揮毫活動，邀請蔡篤釗、劉達隆、鹿鶴松、朱福輝、林樹旺、江平源、蕭映華、張閔隆、陳品圻、洪明正等10位書法名師，現場準備年畫、春聯及斗方供民眾索取，民眾不僅能拿到限量春聯，還能近距離一睹大師們一筆一劃橫豎撇捺間豪邁揮灑的風采。

太平宜佳里長張麗真連續4年率領義剪團隊，到場幫弱勢民眾免費修剪頭髮，讓這些需要幫助的民眾，透過社區的資源整合，能夠感受社會滿滿的溫暖，也能換上清清爽爽的面貌迎接新年；現場另有中醫診所幫民眾義診，並贈送限量精美實用小禮物。

市府民政局長吳世瑋到場時表示，除希望透過這次活動，讓民眾共同感受年節歡樂氣氛，也更加瞭解區政建設，並提到新行政中心已在去年1月7日開工，預計2025年完工，同時也祝福所有鄉親，在新的一年能夠「福運昌龍」，各行各業都能收穫滿滿，大發利市，財源滾滾來。

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