為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺中市

性平委員婚禮很「性平」！不拜別父母 喜餅附零家暴文宣

台中市性平委員林育苡（左）婚禮很「性平」，喜帖也顛覆父權傳統，她的姓名放在另一半之前。（記者蘇孟娟攝）

台中市性平委員林育苡（左）婚禮很「性平」，喜帖也顛覆父權傳統，她的姓名放在另一半之前。（記者蘇孟娟攝）

2024/01/25 19:26

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市性平委員林育苡致力推廣性別平權及家暴防治，獲選第25屆10大傑出女青年，她即將步紅毯，婚禮顛覆傳統，既「性平」又環保，不辦迎娶，兩人搭捷運去宴客，更沒有傳統婚嫁必備的聘金、嫁妝、拜別父母，家人也不會潑水，她甚至不怕「觸霉頭」，喜餅直接附上台中市社會局印製的零家暴文宣，宣誓會跟另一半共組零家暴只有愛的家庭。

林育苡從高中時期，就跟著母親、國內知名性平專家黃瑞汝關注性平及家暴、性侵防治推廣，從小擔任志工深受啟發，完成學業考上律師後，也把性平及家暴防治當成志業，受邀出任台中市、新北市、宜蘭縣及南投縣性平委員會委員，更在2年前因推廣性平等受肯定，追隨母親獲選10大女傑，創下10大女傑首見母女檔獲獎紀錄。

林育苡跟另一半李崢龍愛情長跑遠距離戀愛10年有成，月底將步紅毯，近來緊鑼密鼓籌辦婚禮，她與另一半達成共識，要辦一場既環保又「性平」的婚禮。林育苡說，傳統的婚禮習俗是父權社會下的產物，她就是跟相愛的對象「結婚」，沒有娶與嫁的概念，傳達性平概念，喜帖上，女方姓名擺在男女之前，更沒有聘金、嫁妝，沒有迎娶，28日結婚宴客這天，就只有兩人「執子之手」一起搭捷運去宴客，既環保又有效率。

此外，傳統女子出嫁都要拜別父母，離開時家人還要潑水、丟扇，象徵女子出嫁後要全心投入夫家，這些儀式林育苡全部捨棄，她說，兩人是情投意合下決定攜手共度一生，是兩個平等且獨立個體，要開始一起生活經營人生，女生婚後也不可能跟娘家切割，為何要拜別父母？這些不「性平」的儀式全部刪除。

另外，林育苡更挑戰禁忌，向社福團體訂購的喜餅裡，直接附上台中市社會局印置的家暴防治宣導單張，她說，或許有人認為在大喜之日或是象徵喜事的喜餅上講家暴，可能會「觸霉頭」，但她跟另一半想傳達的是，象徵是一種「誓詞」，兩人全心用愛經營沒有暴力且幸福的家，若每個人都能從自己做起，都全力經營有愛的家庭，就能降低家暴事件的發生。

台中市性平委員林育苡婚禮很「性平」，喜餅還附零家暴文宣。（記者蘇孟娟攝）

台中市性平委員林育苡婚禮很「性平」，喜餅還附零家暴文宣。（記者蘇孟娟攝）

喜餅附零家暴文宣。（記者蘇孟娟攝）

喜餅附零家暴文宣。（記者蘇孟娟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
民主之盾》下任總統的人權觀：性別平等以及「進步派」的價值
2024/01/04 11:58

民主之盾》下任總統的人權觀：性別平等以及「進步派」的價值
高雄某校門外竟見仲介越南新娘廣告 移民署查獲最高恐罰50萬
2023/11/21 13:34

高雄某校門外竟見仲介越南新娘廣告 移民署查獲最高恐罰50萬

打造科技宜居！翻轉高雄S科技廊道是關鍵
響應台灣女孩日 公私力籲性平及破除網路性別暴力
2023/10/08 10:13

響應台灣女孩日 公私力籲性平及破除網路性別暴力
民調：明星高中男女分校 違人性
2023/09/10 05:30

民調：明星高中男女分校 違人性

阿茲海默症有前兆？十大警訊與預防
臺中市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播