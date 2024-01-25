性平委員婚禮很「性平」！不拜別父母 喜餅附零家暴文宣

台中市性平委員林育苡（左）婚禮很「性平」，喜帖也顛覆父權傳統，她的姓名放在另一半之前。（記者蘇孟娟攝）

2024/01/25 19:26

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市性平委員林育苡致力推廣性別平權及家暴防治，獲選第25屆10大傑出女青年，她即將步紅毯，婚禮顛覆傳統，既「性平」又環保，不辦迎娶，兩人搭捷運去宴客，更沒有傳統婚嫁必備的聘金、嫁妝、拜別父母，家人也不會潑水，她甚至不怕「觸霉頭」，喜餅直接附上台中市社會局印製的零家暴文宣，宣誓會跟另一半共組零家暴只有愛的家庭。

林育苡從高中時期，就跟著母親、國內知名性平專家黃瑞汝關注性平及家暴、性侵防治推廣，從小擔任志工深受啟發，完成學業考上律師後，也把性平及家暴防治當成志業，受邀出任台中市、新北市、宜蘭縣及南投縣性平委員會委員，更在2年前因推廣性平等受肯定，追隨母親獲選10大女傑，創下10大女傑首見母女檔獲獎紀錄。

林育苡跟另一半李崢龍愛情長跑遠距離戀愛10年有成，月底將步紅毯，近來緊鑼密鼓籌辦婚禮，她與另一半達成共識，要辦一場既環保又「性平」的婚禮。林育苡說，傳統的婚禮習俗是父權社會下的產物，她就是跟相愛的對象「結婚」，沒有娶與嫁的概念，傳達性平概念，喜帖上，女方姓名擺在男女之前，更沒有聘金、嫁妝，沒有迎娶，28日結婚宴客這天，就只有兩人「執子之手」一起搭捷運去宴客，既環保又有效率。

此外，傳統女子出嫁都要拜別父母，離開時家人還要潑水、丟扇，象徵女子出嫁後要全心投入夫家，這些儀式林育苡全部捨棄，她說，兩人是情投意合下決定攜手共度一生，是兩個平等且獨立個體，要開始一起生活經營人生，女生婚後也不可能跟娘家切割，為何要拜別父母？這些不「性平」的儀式全部刪除。

另外，林育苡更挑戰禁忌，向社福團體訂購的喜餅裡，直接附上台中市社會局印置的家暴防治宣導單張，她說，或許有人認為在大喜之日或是象徵喜事的喜餅上講家暴，可能會「觸霉頭」，但她跟另一半想傳達的是，象徵是一種「誓詞」，兩人全心用愛經營沒有暴力且幸福的家，若每個人都能從自己做起，都全力經營有愛的家庭，就能降低家暴事件的發生。

台中市性平委員林育苡婚禮很「性平」，喜餅還附零家暴文宣。（記者蘇孟娟攝）

喜餅附零家暴文宣。（記者蘇孟娟攝）

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