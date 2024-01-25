台中「幸福巴士」使命必達 雪中直上福壽山接民眾返家

台中福壽山氣溫降到零下1度，「幸福巴士」仍出勤接送民眾回家。（市府提供）

2024/01/25 17:09

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市推出「幸福巴士」，在梨山地區提供民眾免費搭車，近來入冬最強寒流來襲，海拔2600公尺的福壽山農場天池等地，因氣溫驟降又降雪，路面溼滑，晚上氣溫更低於0度，天寒地凍下民眾無法騎機車上下班，紛紛預約幸福巴士，幸福巴士司機使命必達，冒著惡劣天候趕往載客，民眾直喊「就甘溫」。

台中市交通局長葉昭甫指出，梨山「幸福巴士」是台中市政府輔導在地梨山社區發展協會營運，是台中市第17家公車業者，幸福巴士招募在地駕駛，以「在地人服務在地人」理念，提供偏鄉民眾通行需要，也增加在地居民就業機會。

梨山幸福巴士從2022年開始試營運，往返新佳陽、梨山、松茂、環山等4大部落，每日上午8點30分到下午6點30分，共服務4個班次，全年無休行駛，全程免費接送；除一般固定班次外，也受理「彈性搭乘」預約服務，照顧當地交通多元需求，是台中市最小而美的公車業者，也是全台中最高海拔的公車行駛路線。

受到寒流影響，不少高海拔地區紛紛下雪，福壽山農場的天池變成雪白世界，在福壽山農場工作的民眾因下班時間晚，加上騎機車走山路難擋低溫，且降雨地面溼滑，危險性高，於是向幸福巴士預約彈性搭乘，原本擔心超低溫恐沒有司機願意在深夜時段出動，結果卻預約成功，幸福巴士晚點9點半前來接載下班，讓乘客說，再冷的天氣都不感覺冷了，感謝市府沒有忘記偏鄉的交通，助在地民眾能在低溫中溫暖舒適回家。

梨山幸福巴士駕駛劉啟涵說，這兩天受寒流影響，福壽山區一到夜間，氣溫甚至降到零度以下，還會飄雪，考量天寒地凍，民眾深夜返家交通工具限制多，雖然夜間超低溫下出勤，但他穿好厚外套，車輛加裝雪鏈出勤，送民眾安全回家也覺得很有成就感；除了雪中出勤外，因一般班次服務到下午6點半，但有時國中小學生課後輔導課結束已超過時間，也有民眾幫子女彈性預約搭車，劉啟涵除幫忙到學校接送學生，還會幫家長注意學童有沒有中途下車，或下車後逗留其他場所，甚至跟學童建立感情，也深受在地民眾肯定。

葉昭甫說，梨山幸福巴士深入偏鄉除提供通學、通勤，也是長者出門看病、復健、採購、訪友的代步工具，這次遇到超強寒流挑戰，感謝梨山幸福巴士駕駛團隊不畏天候和路況，接送乘客使命必達，是市府偏鄉最前線重要的交通夥伴。

台中最高海拔客運「幸福巴士」司機劉啟涵，雪中直上福壽山載客。（市府提供）

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