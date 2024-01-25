后里馬場1/27、28辦全國性馬術賽 春節前引進可愛動物

「2024年全國障礙超錦標賽」將於1月27日、28日在后里馬場登場。（觀旅局提供）

2024/01/25 16:17

〔記者歐素美／台中報導〕台中市觀光旅遊局委託「台灣休閒運動科技股份有限公司」經營管理后里馬場，業者斥資重新優化馬術競技場，今年將與中華民國馬術協會合辦14場全國馬術運動錦標賽，今年第一場全國性馬術賽事「2024年全國障礙超錦標賽」，將於1月27日、28日率先登場；另業者並將在農曆春節前引進水豚、羊駝等可愛動物，與民眾互動。

觀旅局表示，后里馬場佔地約10公頃，且具有百年歷史，是全國歷史最悠久、場地最大的馬術運動發源地，市府委託「台灣休閒運動科技股份有限公司」經營管理，目前場內馬匹共32匹，為近10年來最高數量；業者並自行添購15匹馬，提供遊客騎乘、馬術教學、馬匹繁殖、馬術表演。

業者並於去年將全國最大的馬術比賽場地「馬術競技場」，重新整理、優化地坪，讓馬術選手能在國際等級的場地切磋競技，今年全國性第一場的馬術賽事，將有來自全國各馬場的名駒90餘匹、選手逾百人同場競技，競賽項目包含積分賽、貼時賽、公開賽、小騎士Pony挑戰賽，歡迎全國民眾前來后里馬場，觀賞精彩馬術賽事，欣賞來自世界各地不同品種的百萬名駒。

后里馬場馬術教練呂志耀指出，國內的馬術比賽項目，包含馬場馬術Dressage、障礙超越Show Jumping兩大類，障礙超越的基礎要從馬場馬術學起。其中，「馬場馬術」為選手騎著馬在標準場地中，按照事先指定的課目，做出課目中規定的動作與路線，由場邊3或5位裁判位處於不同的觀察角度，依選手與馬的整體表現評分，由得分較高者優勝。

「障礙超越」則由選手騎著馬，按照路線圖逐一跳躍場中障礙，以扣點最少者為優勝，障礙超越比賽的路線圖，每次比賽都不一樣且不事先公佈，只在比賽開始前幾小時公佈，選手必須馬上熟記在腦海，並利用場地勘查，實地感覺障礙與障礙間的距離與方位後立即下場比賽。

后里馬場除可觀賞馬術表演、體驗騎馬樂趣外，台灣休閒運動科技股份有限公司表示，農曆年前將引進水豚、克里山綿羊、羊駝等可愛動物與民眾互動，並積極籌備「美洲瘋馬夢想大馬戲」表演，增加園區的豐富度及可看性。

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