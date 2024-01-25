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大逆轉！ 被控偽造收據詐領補助 前伸港鄉長曾煥彰二審無罪

前伸港鄉長曾煥彰被控詐領補助費，一審判刑3月，二審大逆轉，改判他無罪。（資料照）

前伸港鄉長曾煥彰被控詐領補助費，一審判刑3月，二審大逆轉，改判他無罪。（資料照）

2024/01/25 15:40

〔記者張瑞楨／台中報導〕前國民黨籍彰化縣伸港鄉長曾煥彰，被彰化地檢署起訴，指控他與擔任伸港鄉婦聯會理事長的妻子黃鈺蕊等5人，涉嫌偽造假收據，向台電等單位申請核銷活動補助款逾46萬元，彰化地院一審依偽造文書罪，判處曾煥彰3月徒刑，不過，高等法院台中分院卻改判無罪，至於其妻黃女等人，維持一審原判決，但都宣告緩刑，免入獄執行。

至於曾煥彰另涉辦理納骨塔工程案，收取回扣逾828萬元，一審判刑11年，二審改判8年，最高法院於2022年駁回上訴而確定。

判決書指出，彰化地檢署起訴指控，曾煥彰於鄉長任內，從2015年至2019年間，藉由伸港鄉婦聯會舉辦會員大會，元旦全民健行暨節能減碳宣導活動等活動機會，聯合其妻黃女等5人，以假收據真詐領方式，向台電及伸港鄉公所等單位詐取8件補助款，金額共46萬元，黃女等5人認罪，但曾煥彰全盤否認，彰化地院依共同犯行使偽造私文書罪，判處曾煥彰3月徒刑，得易科罰金；黃鈺蕊（共8罪）判刑1年6月，其餘4人3月至1年2月徒刑，都宣告緩刑，條件是支付公庫5萬至20萬元。

彰化地檢署與曾煥彰等人都上訴二審，高等法院台中分院二審今天判決，黃女等5人駁回上訴，維持一審原判決，但針對曾煥彰部分，則是撤銷改判無罪。

二審改判無罪理由，是曾煥彰被起訴加重詐欺取財、公務員利用職務上之機會詐取財物罪嫌部分，合議庭認為，上述活動雖有結餘款，但卻作為婦聯會公益活動，以及老人送餐使用，難以認定曾主觀上有不法的意圖，無法認定曾煥彰觸犯上述兩項罪名，另外，曾煥彰只是介紹部分廠商，承攬婦聯會活動的外燴、桌椅或帆布租賃，欠缺確切事證，足以認定曾對於婦聯會，具有實質決策權，也無法認定曾指示或參與婦聯會，以不實收據申報補助款，依無罪推定原則，改判他無罪。

高等法院台中分院指出，本判決針對曾煥彰無罪部分，檢察官得上訴；至於黃女等其他人有罪部分，檢察官與黃女等人都能再上訴，全案尚未確定。

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