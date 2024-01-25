學校企業攜手攬人才開新型專班 免學費又有津貼預計招2120人

教育部鼓勵並協助學校與企業合作擴大招收境外生。（記者楊綿傑攝）

2024/01/25 15:24

〔記者楊綿傑／台中報導〕113年全國大專校院校長會議今天開幕，針對少子女化產生人才缺乏問題，教育部與大學已組國家隊擴大招收境外生，預計本月底將設印尼、越南、菲律賓等3個海外基地；並鼓勵學校透過與企業所開設之新型專班，也已預計開設116班，共招收2120人，充實產業人才。

教育部技職司司長楊玉惠今於會議中以「擴大國際學生與僑生來台留用政策」進行報告，她提到，台灣人口紅利已經消失，將對經濟動能產生影響，目前已組成國際產學教育合作聯盟，設置海外基地，聯合夥伴學校、產業共組招生國家隊，擴大招收僑外生，第一階段先以目前學校招生較多之國家優先設置海外基地，協助招生事宜。

楊玉惠表示，今年將由正修科大、明新科大、崑山科大組隊，先建置越南、印尼、菲律賓3個海外基地，至明年完成設立5個海外基地。新型專班則包含學士雙聯專班、2年制學士專班、2年制學士後專班、碩博士班等開班類型，開辦領域包括STEM的科學、技術、工程、數學，以及金融、半導體領域，每班以30人為限。

楊玉惠說明，新型專班的特色在於，整合產業用人與大學校院招生需求，由國發基金提供國際生至多2年「產學獎助金」免除學雜費，並與企業提供國際生之「生活津貼」，於就學期間每人每月至少1萬元，及跨部會提供相關行政資源或支持措施，達到促進優秀國際學生留台就業的目標。

楊玉惠提到，盼吸引更多優秀國際生來台就讀與工作，因此新型專班招生不限國別，而至本月18日為止，預計開設116班，一般大學與技專校院各開設58班，分別招收895人、1225人，總計2120人，包括STEM領域93班、半導體15班、金融領域8班。

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