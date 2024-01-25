為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺中市

盧秀燕出席行政院會要「新年禮物」 盼中捷藍線、綠線延伸核定

出席行政院會，盧秀燕再跟中央要新年禮物，盼中捷藍線春節前核定。（市府提供）

出席行政院會，盧秀燕再跟中央要新年禮物，盼中捷藍線春節前核定。（市府提供）

2024/01/25 12:47

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市積極爭取捷運藍線過關，台中市長盧秀燕今日出席行政院會再度向中央請託，「盼給中彰投一份新年禮物」，她說，期待中央的新年禮物，是能在過年前海線雙軌高架化、中捷藍線與綠線延伸均能核定；中捷藍線核定後，橘線延伸到南投才更有效益；綠線延伸線核定後，也才能向北延伸到台中大坑、向南延伸到彰化地區，盧秀燕強調，台中捷運不僅關係到台中市，也攸關南投與彰化的發展，中彰投的民眾均引頸企盼，盼中央能給中彰投新年禮物。

台中市交通局指出，中捷藍線綜合規劃報告書自2021年3月4日提送交通部審查，歷經數次審查，交通部於去年2月20日通過，並於4月18日轉呈行政院審查，但自去年4月迄今，行政院皆未提供書面審查意見或召開審查會，期盼中央可以儘速啟動審查作業，以利計畫推動。

另交通部19日召開台中捷運藍線沙鹿陸橋段工程介面協調會議，會中交通部建議捷運藍線沙鹿陸橋段採單柱型設計等意見，市府將配合後續行政院的審查，修正相關資料或補充說明，送請中央儘速核定，以符合台中市民期待。

至於有關中捷綠線延伸，交通局另指出，去年底行政院長陳建仁在行政院會臨時動議承諾，會儘快核定台中捷運綠線延伸段可行性研究，市府也盼能早日核定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
政院將有條件核定中捷藍線 盼市府及時修正疑義
2024/01/20 10:32

政院將有條件核定中捷藍線 盼市府及時修正疑義
蔡其昌爭取中捷藍線先核定再補正獲中央支持 盧秀燕：這次選舉很有意義
2024/01/19 12:20

蔡其昌爭取中捷藍線先核定再補正獲中央支持 盧秀燕：這次選舉很有意義

打造科技宜居！翻轉高雄S科技廊道是關鍵
中央研議 中捷藍線先核定再補正
2024/01/18 05:30

中央研議 中捷藍線先核定再補正
中捷藍線動工 盧秀燕：指日可待
2024/01/17 05:30

中捷藍線動工 盧秀燕：指日可待

阿茲海默症有前兆？十大警訊與預防
臺中市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播