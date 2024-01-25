盧秀燕出席行政院會要「新年禮物」 盼中捷藍線、綠線延伸核定

出席行政院會，盧秀燕再跟中央要新年禮物，盼中捷藍線春節前核定。（市府提供）

2024/01/25 12:47

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市積極爭取捷運藍線過關，台中市長盧秀燕今日出席行政院會再度向中央請託，「盼給中彰投一份新年禮物」，她說，期待中央的新年禮物，是能在過年前海線雙軌高架化、中捷藍線與綠線延伸均能核定；中捷藍線核定後，橘線延伸到南投才更有效益；綠線延伸線核定後，也才能向北延伸到台中大坑、向南延伸到彰化地區，盧秀燕強調，台中捷運不僅關係到台中市，也攸關南投與彰化的發展，中彰投的民眾均引頸企盼，盼中央能給中彰投新年禮物。

台中市交通局指出，中捷藍線綜合規劃報告書自2021年3月4日提送交通部審查，歷經數次審查，交通部於去年2月20日通過，並於4月18日轉呈行政院審查，但自去年4月迄今，行政院皆未提供書面審查意見或召開審查會，期盼中央可以儘速啟動審查作業，以利計畫推動。

另交通部19日召開台中捷運藍線沙鹿陸橋段工程介面協調會議，會中交通部建議捷運藍線沙鹿陸橋段採單柱型設計等意見，市府將配合後續行政院的審查，修正相關資料或補充說明，送請中央儘速核定，以符合台中市民期待。

至於有關中捷綠線延伸，交通局另指出，去年底行政院長陳建仁在行政院會臨時動議承諾，會儘快核定台中捷運綠線延伸段可行性研究，市府也盼能早日核定。

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