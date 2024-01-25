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81人投資被詐1.8億！假「貝萊德集團」57人落網 主嫌交保

警方移送柬埔寨詐欺機房聯絡人余男（圖左）、洗錢幣商陳男（圖右）。（警方提供）

警方移送柬埔寨詐欺機房聯絡人余男（圖左）、洗錢幣商陳男（圖右）。（警方提供）

2024/01/25 12:10

〔記者張瑞楨／台中報導〕刑事警察局電信偵查大隊偵破一個詐欺集團，假冒知名跨國投資公司「貝萊德集團」，用假投資真詐財手法，坑騙81名被害人，金額高達1億8200萬餘元，其中一名商人受騙2530萬餘元，警方共拘捕57人，還查扣保時捷等名車兩輛，不過，檢方諭令幕後余姓金主等主嫌交保。

這個詐欺集團的機房設於柬埔寨，從柬埔寨撥打電話，或透過LINE隨機找被害人，他們假冒知名的「貝萊德集團」，此集團是全球規模最大的資產管理與投資集團之一，這群騙徒先慫恿被害人加入LINE群組，該群組內有上百人，分別飾演股票分析師、投資人、理財專員等，以買賣股票收益很高等騙詞，誘引被害人投資，被害人先下載APP，註冊登入之後，可以見到自己投資的股票猛漲，之後不斷加碼投資，等獲利足夠想出金贖回時，該集團卻是已讀不回，APP帳面上的收益雖高，卻是看得到，拿不回來。

電信偵查大隊從2021年至2023年底，共偵辦1年半，發動10波專案搜索行動，分別在高雄、台北、新北、桃園、新竹、台中、台南等地區，搜索與拘提57人，查扣現金800萬餘元、美金6200元、日幣23萬元、虛擬貨幣USDT共18萬1924顆（折合台幣約590萬餘元），以及查扣BMW、保時捷各一輛，該案幕後金主有兩人，其中一人是滯留日本的余姓男子，他也是台灣騙徒與柬埔寨詐欺機房的聯繫人，警方等他回國拘提，但檢方裁定交保。

警方清查，共計81人受騙，金額總計1億8200萬餘元，其中，李姓商人受騙金額最多，他先後投入2530萬元，全都無法取回，全案依涉嫌詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌，移送各管轄地方檢察署偵辦。

警方拘捕移送車手。（警方提供）

警方拘捕移送車手。（警方提供）

警方偵破假冒貝萊德集團的詐欺集團，其犯罪組織結構圖。（警方提供）

警方偵破假冒貝萊德集團的詐欺集團，其犯罪組織結構圖。（警方提供）

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