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冬季限定美景 台中霧峰校園落羽松秘境超吸睛

天氣冷颼颼，台中朝陽科大校園內的落羽松，近來轉為漂亮的黃紅色，搭配枕木形成美麗構圖，吸引不少人來賞景、拍照。（記者陳建志攝）

天氣冷颼颼，台中朝陽科大校園內的落羽松，近來轉為漂亮的黃紅色，搭配枕木形成美麗構圖，吸引不少人來賞景、拍照。（記者陳建志攝）

2024/01/25 08:58

〔記者陳建志／台中報導〕天氣冷颼颼，寒流一波接一波也催紅了各地的落羽松，台中霧峰朝陽科大校門口停車場旁種植約3、40棵的落羽松，近來也轉為漂亮的黃紅色，搭配在兩排落羽松中間的枕木步道，營造出美麗的構圖，吸引不少民眾和學生來拍照，成為隱藏版的校園落羽松秘境。

落羽松屬落葉大喬木，幼株樹冠為直立圓錐形，成樹後逐漸長成闊圓形。單葉細線形，於小枝上排成兩列，酷似羽狀複葉。秋冬季時葉子由枯黃轉成紅褐色，形成獨特的景象，吸引許多民眾追逐拍照。

今年冬天寒流接連而來，各地的落羽松漸漸轉為黃紅色，迎來冬季限定的美景，台中霧峰朝陽科大校園內的落羽松也轉為美麗的黃紅色，根據校方的校園植栽介紹，落羽松分布的地點在幼稚園與停車場、立體停車區、教學區、運動場區四個區域，但其中在第一汽車停車場及朝陽附幼旁邊的落羽松步道，因位置最好找、最醒目，吸引不少人來賞景拍照。

這裡的落羽松數量約40棵，數量不算多，但搭配中間的枕木步道，還有步道盡頭的一座涼亭，拍起照片相當漂亮，不但是一旁幼兒園老師經常帶小朋友來散步拍照的地方，也是不少到附近爬山運動的民眾來賞景拍照的景點，成為校園隱藏版的落羽松秘境。

天氣冷颼颼，台中朝陽科大校園內的落羽松，近來轉為漂亮的黃紅色，吸引不少人來賞景、拍照。（記者陳建志攝）

天氣冷颼颼，台中朝陽科大校園內的落羽松，近來轉為漂亮的黃紅色，吸引不少人來賞景、拍照。（記者陳建志攝）

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