娃娃機屢見不當商品 中市擬高中職以下周圍百米內不得設置

中市經發局將修自治條例，擴大娃娃機與高中職以下學校的距離。（記者蘇金鳳攝）

2024/01/24 20:01

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國中小學校附近的商店五花八門，國民黨中市議員黃佳恬表示，小朋友無自制力，放學後很容易被店家販售物品所吸引，不應該讓學校附近的商店有孩子不該接觸的物品，要求經發局及衛生局修改或者訂定相關自治條例，從明定國中小學校周圍50公尺以內不得設置娃娃機或者商店不得販賣加熱菸，提高至高中職以下學校一百公尺以內，讓孩子遠離不當商品的危害。

經發局長張峯源表示，目前正在修正「台中市自助選物販賣業管理自治條例」，目前正在公告期，已將娃娃機設置的限制範圍擴大到100公尺以上且增加高中職以下，公告期結束後會召開公聽會，再聽取各方意見。

衛生局表示，目前正研擬新法「台中市經健康風險評估審查通過之指定菸品管理自治條例草案」，但禁販售加熱菸還是限定在國中小學校周圍50公尺以上，但現在剛完成公告3個月，未來還要召開說明會，在聽取各方意見後再行修改。

市議員黃佳恬表示，很多家長向她反映，娃娃機距離國中小只有50公尺的規定應該修改為100公尺以上，因為有家長反映，娃娃機的機台內的物品，有很多不適合青少年購買，甚至過去還傳出有南部的機台有放置武士刀，這些都是會違害學生身心安心的物品，法令的規定應該要嚴格。

此外，黃佳恬表示，雖然電子菸已全面禁售，但是紙菸及審查通過的加熱菸還是可以在便利商店販售，但台中市未來新訂定的自治條例，卻限定國中小以下學校周圍50公尺之內不得販售，她認為太近了。

黃佳恬要求不管是娃娃機及加熱菸的自治條例，都要提高至高中職以下的學校，周圍100公尺以上的不得設置娃娃機站及販售加熱菸的規定，以保護青少年不受不良商品的戕害。

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