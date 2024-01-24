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「彩虹爺爺」101歲辭世 警所長奔走協助 2/1告別式

「彩虹爺爺」黃永阜的小靈堂已設置。（民眾提供）

「彩虹爺爺」黃永阜的小靈堂已設置。（民眾提供）

2024/01/24 17:28

〔記者許國楨／台中報導〕台中知名景點彩虹眷村創作者、人稱「彩虹爺爺」的黃永阜，昨（23）日下午在睡夢中辭世，享嵩壽101歲，今天完成相驗流程後，其後事由長期關心他的第四分局春社所長邱量虔奔走下，會同民間慈善團體「大家功德會」處理，而家屬也決定告別式將在2月1日舉行。

彩虹爺爺是退休榮民，去年台中市榮民服務處為他祝壽，也在官網上提到，黃永阜早年從軍隨國民政府由海南島輾轉來台，駕機前往金門前線，未料軍機被擊中墜落在料羅灣，身受重傷險些喪命，退伍後就在台中市南屯區舊眷村基地地上、牆上塗鴉創作，因用色繽紛多彩，打造彷如彩虹世界天地，「彩虹眷村」、「彩虹爺爺」封號不脛而走。

黃永阜充滿幻想、童趣畫風，曾吸引多國電視台採訪，日本漫畫鬼太郎會社多位漫畫家更讚譽黃是「台灣的宮崎駿」，認為他的畫具有療癒能量，彩虹眷村更曾獲國際知名旅遊指南孤獨星球「世界的祕密奇跡」，評選為全球最值得探訪的景點，也曾獲選英國旅遊網站全台十大Instagram打卡點，年吸百萬遊客到訪。

黃晚年患有糖尿病、痛風、腎臟病等慢性疾病，昨天下午用餐後突無呼吸心跳，剛好返家女兒發現後立即通知消防人員到場，現場急救無效到院後確認死亡，享嵩壽101歲，令人不勝唏噓。

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