選後兌現承諾「帶大家坐捷運吃好料」 里長當選無效確定

連任成功的樹義里長莊郁雄（圖左），選前手持1萬元紅包，向老人承諾「要帶大家坐捷運吃好料」，他當選後兌現承諾，卻被法院認定是賄選而判決當選無效。（民眾提供）

2024/01/24 16:21

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市南區樹義里里長莊郁雄（無黨籍），於2022年11月舉辦的台中市里長選舉期間，探望社區關懷據點上課的長輩時，他手中持1萬元紅包，承諾他當選之後，「要帶大家坐捷運吃好料」，他以3963票連任成功後，立即兌現選舉承諾，同年12月招待50名長者，搭乘捷運出遊及用餐，共花費1萬元，台中地院一審判決當選無效，他上訴二審，高等法院台中分願也認定他上述行為是期約賄選，判決當選無效，全案確定。

該里的里長選舉共2位候選人，皆為無黨籍，其中，莊郁雄以3963票當選，順利連任，另一候選人廖國銘獲得2443票敗選，選後廖國銘提起當選無效之訴，他主張，莊郁雄在登記參選後之選舉期間，臨近投票日前，向南區公所申請樹義里「回饋金寒冬送暖活動」，於投票日前約20天，2022年11月6日上午，在福田水資源中心發放價值500元的禮券，給中市南區樹義里里民，還與配偶王馨苓穿著里長背心或競選背心到場發禮券。

他還指控說，莊另於同年9月7日與16日，於福田水資源中心會議室，手持1萬元紅包，向社區關懷據點上課的長者，承諾要帶「要帶大家坐捷運吃好料，要把1萬元花完」，還說「選里長要選一對，是選里長也要選里長娘」進行拉票，莊並於當選後，同年12月14日與16日招待長者搭中捷出遊，於市政府站附近店家用餐，上述行為構成賄選，應判決當選無效。

莊郁雄則辯稱，送禮券是「台中市南區樹義里111年度水資源回饋金運用計畫寒冬送暖活動」計畫，是福田水資源中心發放給80位樹義里中低收長者的禮券，長者出遊則是某基金會「健康呷百二」的老人福利方案，他只是協助推動，這兩項都無選舉對價關係。

一審認為，發500元禮券行為，是莊郁雄依法行政，沒有觸犯選罷法，不過，承諾且招待長者搭捷運與用餐（吃好料），已經構成期約賄選，判決莊當選無效，他上訴高等法院台中分院。

二審認為，莊郁雄以1萬元招待該50名長者，每名長者花費約200元，金額遠逾一般競選文宣用品價值，已足以動搖或影響在場長者的投票意向，屬於行賄不正利益（即招待出遊及用餐），已經是選罷法第99條第1項的期約賄選行為，駁回上訴，維持當選無效，全案確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法