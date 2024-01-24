在台中市搭公車可以刷手機 9成公車已完成行動支付服務機安裝

台中市目前逾九成公車完成行動支付驗票機安裝，可使用手機刷卡。（市府提供）

2024/01/24 11:13

〔記者蘇金鳳／台中報導〕有上公車時臨時找不到悠遊卡、一卡通的窘境嗎?台中市交通局讓台灣人人手至少一支手機的功能發揮極至，乘客使用建置在手機的行動支付QR Code掃碼，即能輕鬆支付車資，台中市目前已逾9成公車完成行動支付驗票機安裝，用手機「嗶！」一聲就能上車。

台灣人使用行動支付已越來越普及，交通局長葉昭甫表示，因應民眾消費習慣的改變，台中市公車讓民眾支付環境更多元，自2022年起編列預算補助市區客運業者汰換或升級為行動支付驗票機，公車業者也配合響應，台中市公車驗票設備邁向全面數位化，提升民眾更便利的使用流程與體驗。

葉昭甫指出，台中市於2021年9月1日導入悠遊付嗶乘車功能，民眾使用具備NFC功能Android手機並下載悠遊付APP即可使用，且開放搭配一卡通、愛金卡的NFC-SIM卡使用，該技術與原本RFID感應相同，不用變更設備就達到便民及提升公車服務品質，全部的公車都可以使用。

葉昭甫指出，交通局從2022年起編列預算補助市區客運業者裝設具QR-Code掃碼功能的行動支付驗票設備，去年則是擴大路線範圍及應用，至今已逾9成公車完成行動支付驗票機安裝，可以使用悠遊付、一卡通 MONEY與ICASH PAY的QR-code乘車碼功能，提供民眾更多元的行動支付乘車選項，民眾上下車只要開啟行動支付APP，點選乘車碼（非付款碼），再將手機QR Code對準驗票機設備鏡頭，完成掃描後即可上下車，省去翻錢包找零錢或電子票證卡片的困擾。

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