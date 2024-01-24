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台積電離職工程師涉組投資公司詐騙 吸金65億爽住豪宅開名車

警調搜索查扣林男購置的特斯拉與賓士豪車。（調查局提供）

警調搜索查扣林男購置的特斯拉與賓士豪車。（調查局提供）

2024/01/24 10:43

〔記者張瑞楨／台中報導〕台積電一名離職的林姓工程師，涉嫌於4年前成立不動產投資公司（詐欺集團），以高達12％的年利率吸金，金額恐達65億元，被害人高達4000人，包括台積電的員工，林男過著住豪宅開名車的奢華生活，被害人卻求助無門，台中地檢署上月指揮警方搜索後，依違反銀行法等法律聲請羈押林男獲准，全案仍由中檢偵辦中；據指出，台積電對此事也很重視，有意請法務人員協助員工打官司求償。

據指出，林男涉吸金的模式類似以前的龐氏騙局，或近年在台灣惡名昭彰的im.B詐騙案，這兩種詐欺案件手法相似，都是用很高的利息或收益，吸引人們的投資，再拿後面投資人的錢，去支付前面投資人的本息，整個組織宛如老鼠般繁殖擴大，等到後面投資的錢，不足以支付前面投資人的本息，這個騙局會宛如泡泡般立刻破滅。

據指出，林男4年前開始吸金，宣稱他經營的公司放款給中小企業收取豐厚的利息，如果投資他的公司，可獲得12％年利率報酬，台積電許多林男的前同事爭相投資，不過他卻在去年下半年逐漸付不出投資人的利息被投資人告發。

台中地檢署上月指揮台中市警局刑事警察大隊與調查局等單位，搜索林男成立的公司，以及位於台中市七期的豪宅，並查扣林男涉嫌用贓款購置的豪車，包括賓士與特斯拉，檢方聲請羈押林男獲准。

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