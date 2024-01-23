又是你！冠軍調酒師抓不怕 羈押期滿起訴竟續詐相機迷

林男曾多次拿下國際調酒比賽冠軍。（警方提供）

2024/01/23 22:17

〔記者許國楨／台中報導〕曾多次拿下國際調酒比賽冠軍的林姓男子，疑因積欠賭債網拍各類相機及鏡頭，實則盜照裝賣家卻不出貨，大做無本生意牟利上百萬，去年因遭台中市刑大循線查獲，羈押兩個月並起訴，未料官司纏身中竟故技重施被同單位二度逮捕，林男再次經檢方聲押獲准，近日偵結起訴。

台中市大刑大偵八隊前年底獲報，29歲林男於網路社群張貼訊息稱販售各類相機及鏡頭，同時搜尋網路買家欲收購各類相機或相機鏡頭資訊後，以佯稱可出售其指定商品，相互談妥價格後，即提供帳戶供買家匯款，經買家匯款後，卻遲遲收不到商品，才驚覺被詐騙。

經查，林男是專業調酒師，對調酒知識及技能學有專精，更曾獲台、港、澳調酒比賽冠軍頭銜，竟不以專業技能謀生，做起無本生意，其實並無任何相機及鏡頭可販售，為了取信買家，自網路下載各類相機及鏡頭零件等照片，佯稱可優惠出售，不僅詐取被害人金錢，連提供給買家匯款帳號也是向友人騙取，作為詐騙帳戶使用。

警方經蒐證完備收網逮人，他警訊中辯稱因積欠賭債才鋌而走險，經查共21名被害人，遭騙金額超過百萬元，警方依詐欺罪移送桃園地檢署，檢方當時依有反覆實施之虞，向法院聲押林嫌獲准，羈押2個月後期滿出看守所，桃檢也在去年5月間偵結，依詐欺罪起訴。

但台中市刑大八隊掌握，林男在去年5月間被起訴後仍不思悔改，繼續相同手法行騙，去年8月間再度前往林男同一住處抓人，查緝時林男對該查緝刑警仍記憶猶新，還裝傻詢問「是什麼狀況要抓我？會再被羈押嗎？」 讓辦案人員傻眼，直斥「你真是執迷不悟」。

警方查出，林男此次詐騙人數達18人，不法牟利約50萬元，全案警詢後依詐欺罪，移送桃園地檢署偵辦，檢方訊問後，以有反覆實施之虞向法院聲請羈押獲准，讓他無法在外繼續行騙，而林男在被羈押4個月後期滿，檢方也在近日依詐欺罪偵結起訴。

市刑大呼籲，透過非官方交易管道，例如Line、臉書、PTT私訊等，都必須提高警覺，以免吃虧上當，務必要特別審慎小心，避免受騙，警方將持續強化查緝作為，保障民眾辛苦血汗錢，民眾如發現不法情事，請撥打報案電話110檢舉。

林男盜照裝賣家卻不出貨詐相機迷。（警方提供）

警方將故技重施林男（右一）查緝到案。（警方提供）

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