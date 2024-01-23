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寒流夜雨助攻！台中龍井白蘿蔔一夕長大 民眾爭「拔蘿蔔」

白蘿蔔受到寒流雨勢挹注。（記者黃旭磊攝）

白蘿蔔受到寒流雨勢挹注。（記者黃旭磊攝）

2024/01/23 19:48

〔記者黃旭磊／台中報導〕這波寒流造成台中市低溫來到攝氏8度以下，龍井區農會對面兩分地種植白蘿蔔，夜雨濕潤土壤讓蘿蔔一夕長大，已達成熟拔取採收階段，超過兩百名民眾將於本週六（27日）參與「跟著節氣走」活動下田拔蘿蔔；總幹事林裕議說，限額50組剛開放網路報名就秒殺，民眾留言敲碗要報名參加今年2月場「搖滾元宵加繪本分享」活動。

受強烈大陸冷氣團南下影響，台中市區從昨晚到今晨陰雨不斷，龍井區種植約830公頃水稻，部分於冬季休耕時節轉種蘿蔔作為春耕綠肥，受寒流陰雨滋潤影響，不少白蘿蔔在土壤下受挹注一夕長大成熟。

龍井區農會秘書林秀真說，每年12月至隔年初春為白蘿蔔盛產期，寒流夜雨雨勢不大，剛好濕潤土壤又不讓蘿蔔泡水，「蘿蔔長得更大了」，本週六（27日）將由朝陽科技大學講師指導親子製作過年年糕、醃蘿蔔，參與農業部指導、從產地到餐桌農田體驗活動。

烏日區烏溪畔有900多公頃水稻目前都在休耕，未受此波寒流影響；農會總幹事張漢強說，部分稻田種植綠肥受到這波寒流雨勢挹注，將於農曆過年前、2月4日立春開始播種，展開一期稻作作業。

龍井區農會指出，茄投市集圖書室（龍井國小對面）每月舉辦「圖書館加農會」書香農樂活動，至於2月場為2月24日上午9點到下午2點「搖滾元宵加繪本分享」，3月場為3月2日、9點至11點「烘焙體驗＋繪本分享」，歡迎親子踴躍至公所臉書官網線上報名。

寒流夜雨濕潤龍井區蘿蔔田。（記者黃旭磊攝）

寒流夜雨濕潤龍井區蘿蔔田。（記者黃旭磊攝）

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