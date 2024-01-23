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「彩虹爺爺」辭世！遊客寒流中逛彩虹眷村 得知消息震驚惋惜

即便寒流來襲，「彩虹眷村」今天下午仍有許多遊客造訪。（民眾提供）

即便寒流來襲，「彩虹眷村」今天下午仍有許多遊客造訪。（民眾提供）

2024/01/23 19:22

〔記者許國楨／台中報導〕台中市南屯區知名景點「彩虹眷村」，由「彩虹爺爺」黃永阜一手打造，他今天（23日）下午在家中用餐後突然失去呼吸心跳，救護人員到場搶救無效過世，享嵩壽101歲。寒流來襲，今天仍有許多遊客造訪彩虹村，得知彩虹爺爺過世消息惋惜不已，不少日籍旅客立即拿起手機拍照留念。

黃永阜因戰亂來到台灣，落腳台中南屯春安社區，他無師自通，以充滿彩色、童趣繪畫風格打造出彩虹眷村，成為拍照打卡景點，遠近馳名，還被國際知名旅遊指南評選為全球值得探訪的景點。

台中市榮民服務處去年曾替黃永阜慶祝100歲大壽，提到黃永阜是廣東台山人，早年從軍隨國民政府由海南島輾轉來台，參加過古寧頭及823等戰役，當年參戰時，駕機奔赴金門前線，軍機被擊中墜落料羅灣，身受重傷幾乎死掉。黃永阜從小習武練太極拳及馬虎頭拳，100歲了仍精神奕奕。

黃永阜晚年遇到都更，眷村要拆除，非常不捨，還爆發與委託經營的文創公司爆發爭議，包括黃永阜照顧問題、彩繪著作權歸屬，訴訟官司仍在法院審理中。而他今天下午用餐後突失去呼吸心跳，消防人員獲報到場搶救無效，不幸過世，消息傳出，正在彩虹村參觀的遊客震驚不已。

台中市南屯區知名景點「彩虹眷村」，由「彩虹爺爺」黃永阜一手打造。（資料照）

台中市南屯區知名景點「彩虹眷村」，由「彩虹爺爺」黃永阜一手打造。（資料照）

台中知名景點「彩虹眷村」。（資料照）

台中知名景點「彩虹眷村」。（資料照）

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