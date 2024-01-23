台中疑酒後社區鬧事打管理員見血 住戶怨警未逮捕現行犯

監視器畫面拍到，張姓男子（中）到社區喧嘩，葉姓管理員（右）上前制止，卻被張男出手毆打。（張芬郁提供）

2024/01/23 19:19

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名張姓男子（54歲），22日晚間8點多前往大里中興路一處社區訪友，疑似酒後大聲喧譁，葉姓管理員（61歲）上前勸導，張男卻出手打他，葉男隨手拿起一個菸灰缸想反擊，卻被已破損的煙灰缸割傷，手部頓時流血，警方獲報到場處理，以管理員未表示提告等理由，逕自讓張男離去，引起管委會不滿，民進黨台中市議員張芬郁接獲陳情，要求警方慎重處理每個治安事件，保護人民安全。

張芬郁表示，昨晚8點多，張姓男子疑似酒後走到社區門外和另位朋友大小聲，住戶通知葉姓管理員處理，葉男上前勸說後轉身要離去，張男突然出手打人，葉男不甘示弱拿起一旁的煙灰缸要反擊，煙灰缸突破裂，割傷葉男手部血流如注，葉男報警處理。

管理公司林姓負責人表示，警方到場處理後，葉男到醫院縫了4針，讓管委會和住戶不滿的是，張男來社區喧鬧，不服勸說打人，還疑似酒醉，根本是現行犯，警員卻以打完了不是現行犯，直接讓張男離開，住戶不滿警員不依現行犯處理，警員還反嗆住戶不懂法律，讓住戶非常火大。

張芬郁表示，根據住戶提供的監視器畫面，張男來到社區門口叫囂，進入社區的民眾都走避，管理員盡責上前勸說卻挨打，警方逕自讓鬧事的張男離去，也沒有酒測就讓他騎腳踏車離開，難怪管委員和住戶不服氣，未來如何約束這種來社區挑釁的行為？並說年關將近，警方工作很辛苦，但當民眾實際遇到暴力，就是仰賴警方保護，警方該扮演稱職角色，不要輕忽每個案件。

霧峰分局則表示，昨晚8點多接獲報案，指稱大里中興路某社區有人鬧事，立刻由成功派出所派員警到場處理，抵達時雙方已無衝突，立即協助受傷的葉姓管理員就醫包紮，葉男當時表示已無大礙須返回上班，故暫不提告。員警告知雙方權利後，葉男今天已至轄區派出所提出傷害告訴，全案依傷害罪嫌依法偵辦。

至於民眾事後質疑讓酒醉張男離開一事，經查員警在現場處理時並未發現張男有明顯酒味酒容，因本案的行為僅有張男拍打葉男頸部一下，另葉男亦還擊一下，雙方衝突即停止，現場也有監視器影像足以還原衝突過程，當事人亦無逃亡、滅證之虞，考量本案案件情節相對輕微，並尊重當事人意願，故於保全本案證據，確保雙方無再發生衝突可能後，告知雙方訴訟上的權利，警方將依法偵辦移送。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

葉姓管理員被打後，隨手拿煙灰缸想反擊，手卻反被割傷血流如注。（張芬郁提供）

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