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一手繪出台中彩虹眷村！彩虹爺爺101歲辭世 設專區供遊客憑弔

素人畫家「彩虹爺爺」黃永阜一手透過彩筆，將舊眷村打造成獲曾獲全評全球最值得探訪景點「彩虹眷村」。（資料照）

素人畫家「彩虹爺爺」黃永阜一手透過彩筆，將舊眷村打造成獲曾獲全評全球最值得探訪景點「彩虹眷村」。（資料照）

2024/01/23 18:58

〔記者蘇孟娟／台中報導〕素人畫家「彩虹爺爺」黃永阜一手透過彩筆，將舊眷村打造成獲曾獲全評全球最值得探訪景點「彩虹眷村」，今天下午辭世，享嵩壽101歲。台中市文化局說，1月底將在彩虹村設立紀念專區，讓到訪遊客弔念彩虹爺爺，市府也會全力協助家屬安排後續治喪事宜。

文化局指出，彩虹爺爺黃永阜先生1924年出生在中國廣東台山，隨國軍輾轉來台，曾參加過古寧頭與823戰役。2007年市地重劃，他得知鄰近眷村及周邊房舍面臨拆遷，以油漆作畫住家與鄰近壁面，繽紛童趣的畫風引起社會關注，多彩的房舍獲得「彩虹村」美名，房舍也被保留下來；隨後彩虹村聲名大噪，曾入選國際知名旅遊指南孤獨星球（Lonely Planet）「世界的祕密奇跡」最值得探訪景點，每年曾吸引百萬人到訪，黃永阜也曾獲頒台中市榮譽市民。

文化局指出，黃永阜未曾接受過美術教育，樸拙筆觸與繽紛色彩，將房舍彩繪七彩且富有童心的美麗世界，2022年因著作權爭議遭人塗漆破壞，文化局歷經整修後，推出「保溫計畫」邀社區學校學童進入彩繪，延續彩虹爺爺永保童真童趣的精神，目前園區持續開放中，尤其週末均能吸引千人前來參觀，文化局也將在月底在彩虹村設立紀念專區，讓到訪的遊客得以弔念爺爺留下的美好回憶，後續市府也會全力協助家屬安排後續治喪事宜。

台中彩虹眷村是世界知名景點。（資料照）

台中彩虹眷村是世界知名景點。（資料照）

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