弟持球棒打死貪杯又啃老胞兄 涉「義憤殺人罪」6萬交保

警方將涉嫌打死哥哥的游弟法辦，中檢認為他觸犯刑法的義憤殺人罪，諭令6萬元交保。（警方提供）

2024/01/23 18:18

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市22日晚間發生弟弟打死哥哥的人倫悲劇，現年45歲的游姓男子以駕駛計程車為業，但他愛喝酒而疏於載客營生，又長期啃老，向父母伸手要錢，也曾醉酒滋擾家人，案發前游兄又再度向父母索要5000元，引發小他3歲的胞弟不滿，兩人扭打時，激憤的游弟涉嫌持球棒，重擊游兄頭部致死，警方依刑法的義憤殺人罪法辦，台中地檢署今天下午諭令6萬元交保。

警方調查，游兄是計程車司機，但平時又貪杯愛喝酒，缺錢就向父母索討，其母親是家庭主婦，父親是建築業的工頭，但已經退休，涉嫌打死胞兄的游弟，是印刷公司的受僱員工，收入比胞兄穩定，兄弟兩人長期為此爭執，另外，游兄喝醉酒會鬧事，其父母也向法院聲請家庭暴力保護令，預計本月底開庭審理，不料，尚未開庭即發生此憾事。

調查顯示，游兄昨夜又向父母親要錢，他先索要5000元，見父母親不肯給，他還是說「3000元也好」，游弟指責他啃老，兩人從口角演變成互毆，在位於中市東區的住處扭打，游弟隨手持球棒重擊游兄，導致游兄頭部重創，急救後於昨天深夜死亡。

刑法第273條規定，當場激於義憤而殺人者，處7年以下有期徒刑，針對這場人倫悲劇，中市警局移送地檢署偵辦，中檢認為游弟涉嫌義憤殺人罪，以6萬元交保候傳。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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