寒流中送暖獨居長輩無國界 法國、巴西交換生做可麗餅、炸雞包

來自巴西的交換學生張小葳（中）手做炸雞包，給台中大里、南區獨居長輩品嘗。（記者陳建志攝）

2024/01/23 17:52

〔記者陳建志／台中報導〕華山基金會結合大里扶輪社、僑泰高中，今天邀請台中大里、南區多位獨居長輩，舉行歲末送暖活動，送上應景紅包，學生包水餃炸成金黃色金元寶，來自巴西、法國的交換學生更製作炸雞包、可麗餅家鄉味和長輩分享，體現愛心無國界，讓獨居長輩在寒流中提前感受團圓溫暖氣氛。

華山基金會今天結合大里扶輪社、僑泰高中，舉辦「跨海交流祖孫情」歲末送暖活動，餐飲科師生帶領長輩一起包元寶，接受油炸成金黃色，象徵過年的喜氣。而法國交換學生安東親手製作家鄉美食可麗餅，來自巴西的交換學生張小葳則做炸雞包，一一送給長輩品嘗。

僑泰高中校長温順德說，學校重視學生的志工服務教育，每年都安排很多的校、內外志工活動，今天請學校餐飲科的學生親手包水餃，也讓兩位來自法國、巴西的同學可以分享家鄉美食，體驗台灣不同的年節文化，並讓長輩在寒冷的冬天感受社會的溫暖。

家住大里的77歲長輩張垂澤說，平時一個人居住，今天可以走出家門，吃到熱呼呼的水餃和酸辣湯覺得特別溫暖，還稱讚學生手藝好，味道很棒。74歲長輩溫玉蘭也說，平時一個人住，今天可以跟大家吃熱騰騰的水餃和炸得酥脆的金元寶，還拿到應景紅包，真的覺得很溫馨。

華山基金會平時服務的大里、南區獨居長輩，今天品嘗學生親手包的水餃、金元寶，還拿到應景紅包，在寒冬中暖心又暖胃。（記者陳建志攝）

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