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前年路邊拍裙底判拘役 去年又跑醫院拍女性如廁判刑

邱男兩度偷拍女性隱私處，台中地院分別判拘役40日與3月徒刑。（記者張瑞楨攝）

邱男兩度偷拍女性隱私處，台中地院分別判拘役40日與3月徒刑。（記者張瑞楨攝）

2024/01/23 10:32

〔記者張瑞楨／台中報導〕有竊盜與妨害秘密罪等前科的邱姓男子（現年25歲），2022年間才因用手機伸入女子的裙底內偷拍，被法院判處拘役40日，可易科罰金4萬元，去年他再犯，跑到一家醫院的女廁所，偷拍女性如廁畫面，被醫院保全與行政人員當場發現逮捕，他坦承犯行，但沒有與被害人和解，台中地院依無故以照相竊錄他人身體隱私部位罪判刑3月，可易科罰金9萬元。

刑法規定，未經他人同意，無故以照相、錄影、電磁紀錄或其他科技方法攝錄其性影像者，處3年以下徒刑，判決書指出，邱男於2022年3月間，途經台中市一家銀行的騎樓前，見周姓女子正在講電話，他伺機用IPHONE手機，共2次把手機伸入周女的裙底偷拍，卻被另一位途經的陳姓婦人當場撞見報警，警方查扣手機與照片，台中地方法院依無故以照相竊錄他人身體隱私部位罪，判處拘役40日，可易科罰金4萬元確定。

判決書指出，邱男於去年間故計重施，這次跑到醫院的女廁所，等被害女子如廁時，持IPHONE 14 PRO MAX手機竊錄，該女發現異常，告知醫院保全人員，又通知行政人員後報警處理，經員警到場，當場扣得邱男手機。

台中地院認為，邱男為圖一己私欲，無故用手機拍攝被害人性影像（如廁畫面），欠缺對他人隱私權的尊重，考量他終能坦承犯行，但沒有與被害人和解，且之前又有妨害秘密案（偷拍周女）判拘役40日，又有竊盜、違反性騷擾防治法等不良素行，依無故以照相竊錄他人身體隱私部位罪判刑3月，可易科罰金與上訴。

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