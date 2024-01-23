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無懼臭味？台中柳川燈區換新裝 25日亮相

延續耶誕燈飾風潮，中市府要在柳川設景點示意向，目前正加緊趕工中。示意圖（中市府新聞局提供）

延續耶誕燈飾風潮，中市府要在柳川設景點示意向，目前正加緊趕工中。示意圖（中市府新聞局提供）

2024/01/23 07:59

〔記者唐在馨／台中報導〕台中柳川燈區雖被反應有臭味，但地方民眾及市府仍認為可以帶動地方活絡，在多家企業及地方廟宇認養下，柳川燈區新裝將在25日繽紛亮相，新聞局長鄭照新表示，加上英文字樣吸引外國遊客，也帶動地方商機活絡。

鄭照新表示，綠川及柳川每年燈飾活動，都吸引遊客如織，而里長以及民眾都常常跟市府反映，希望能讓活動延續，柳川如果能夠天天晚上都有亮亮燈飾，一定可以成為台中打卡聖地，也能帶來人潮，為此，市府規劃讓柳川持續閃亮，以「WELCOME Taichung」為主題換上新裝，25日繽紛亮相，盼繼續「點亮」周邊商機。

鄭照新說，新聞局協助中區區公所媒合在地社會資源，從台灣大道至民族路段重新布置，以「WELCOME Taichung」為主題，製作台中主題牆，搭配色彩繽紛的圓點普普風設計，打造柳川全新樣貌，預計自1月25日點亮持續到9月份。

這項工程要感謝LaLaport台中、森宇建設有限公司、萬春宮、台中市順天宮輔順將軍廟、水仙宮、中華里里長廖榮中、武德宮、墨鐵會館共同認養燈飾，以及中區區公所促成此次合作，增添柳川活力，共同帶動台中及中區的繁榮。

至於柳川目前仍是有臭味的情況，鄭照新表示，會請環保局以及水利局雙管齊下，但目前民眾反映的確臭味比以前減少，也希望民眾配合加裝污水下水道管線，相信異味就會更加減少。

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