為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺中市

風飛沙幫拘街友洗贓款 主嫌落網身戴隕石表、「牛索」行頭超派

警方逮捕林姓主嫌。（警方提供）

警方逮捕林姓主嫌。（警方提供）

2024/01/22 20:28

〔記者許國楨／台中報導〕彰化縣陳姓街友去年突然失蹤，當地里長通報協尋警方追查發現，竟遭新竹地區具有風飛沙幫派背景的林姓成員，以提供免費食宿為由誘騙拘禁，再辦理人頭帳戶替詐團洗錢達300萬元，案經刑事局中打執行2波搜索逮回林男等17人，查扣林男名錶、鑽戒及金鍊等名貴行頭，訊後依詐欺等罪嫌送辦。

刑事局中打第三隊長楊承璋今天說明案情，該隊去年9月間分析165反詐騙系統資料庫發現，經常出沒彰化員林市公園的陳姓街友帳戶遭警示，且被當地里長通報失蹤協尋，研判高機率遭私行拘禁，深入追查後發現詐團以免費提供食宿為由，將其誘騙帶往桃園市民宅拘禁，再帶往銀行開立帳戶作為詐欺、洗錢轉帳之用。

待帳戶經遭詐欺被害人報案警示無法使用後，遭拘禁3周的陳男始獲釋，經抽絲剝繭掌握幕後轉帳水房主嫌，就是活躍新竹地區的風飛沙幫27歲林姓成員，為防止持續有人遭拘禁受害，立即報請新竹地檢署檢察官洪期榮指揮後，與新竹市第三警分局、桃園市大園警分局、彰化縣員林警分局合組專案小組偵辦。

經蒐證完備，專案小組於去年10月31日、12月12日收網，出動特警前往新竹市東區、桃園市觀音區，帶回林男及旗下車手、控房成員等涉案17人，其中林男落網時，除現金140萬元，手戴要價300萬元勞力士「隕石表」、1克拉鑽戒、脖子上則載著俗稱「牛索」的超粗金鍊（價值60萬元），行情驚人。

經查，林男為首的水房集團替詐團洗錢，詐團以「假投資」手法，初查被害人有6名，被害金額超過600萬元，其中陳姓街友的人頭帳戶，經手的詐騙贓款就超過300萬元，訊後全案依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

刑事局呼籲民眾，投資應循正常管道，網路上宣稱「穩賺不賠」、「保證獲利」、「理財飆股」等，都是詐騙，一定要撥打165反詐騙專線或110報案專線求證，以防受騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

特警攻堅逮人。（警方提供）

特警攻堅逮人。（警方提供）

警方查扣林嫌現金、勞力士名錶及金鍊等行頭。（警方提供）

警方查扣林嫌現金、勞力士名錶及金鍊等行頭。（警方提供）

警方查扣林嫌現金、勞力士名錶及金鍊等行頭。（警方提供）

警方查扣林嫌現金、勞力士名錶及金鍊等行頭。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
詐團新設「禮品部」 養套殺騙2千萬
2024/01/06 05:30

詐團新設「禮品部」 養套殺騙2千萬
送月餅、肉粽「養、套、殺」 至少20人上當被詐2000萬元
2024/01/05 15:32

送月餅、肉粽「養、套、殺」 至少20人上當被詐2000萬元

買房抵禦通膨？落伍了 現在流行買基建類股
詐團洗錢水房藏身商旅 拐2坐檯酒店妹轉行當車手
2023/12/20 16:53

詐團洗錢水房藏身商旅 拐2坐檯酒店妹轉行當車手
查抄詐團、賭博網站洗錢水房 30人以3萬至20萬元交保
2023/12/13 09:31

查抄詐團、賭博網站洗錢水房 30人以3萬至20萬元交保

台北大巨蛋周邊隱藏版豪宅低調熱銷
臺中市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播