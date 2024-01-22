風飛沙幫拘街友洗贓款 主嫌落網身戴隕石表、「牛索」行頭超派

警方逮捕林姓主嫌。（警方提供）

2024/01/22 20:28

〔記者許國楨／台中報導〕彰化縣陳姓街友去年突然失蹤，當地里長通報協尋警方追查發現，竟遭新竹地區具有風飛沙幫派背景的林姓成員，以提供免費食宿為由誘騙拘禁，再辦理人頭帳戶替詐團洗錢達300萬元，案經刑事局中打執行2波搜索逮回林男等17人，查扣林男名錶、鑽戒及金鍊等名貴行頭，訊後依詐欺等罪嫌送辦。

刑事局中打第三隊長楊承璋今天說明案情，該隊去年9月間分析165反詐騙系統資料庫發現，經常出沒彰化員林市公園的陳姓街友帳戶遭警示，且被當地里長通報失蹤協尋，研判高機率遭私行拘禁，深入追查後發現詐團以免費提供食宿為由，將其誘騙帶往桃園市民宅拘禁，再帶往銀行開立帳戶作為詐欺、洗錢轉帳之用。

待帳戶經遭詐欺被害人報案警示無法使用後，遭拘禁3周的陳男始獲釋，經抽絲剝繭掌握幕後轉帳水房主嫌，就是活躍新竹地區的風飛沙幫27歲林姓成員，為防止持續有人遭拘禁受害，立即報請新竹地檢署檢察官洪期榮指揮後，與新竹市第三警分局、桃園市大園警分局、彰化縣員林警分局合組專案小組偵辦。

經蒐證完備，專案小組於去年10月31日、12月12日收網，出動特警前往新竹市東區、桃園市觀音區，帶回林男及旗下車手、控房成員等涉案17人，其中林男落網時，除現金140萬元，手戴要價300萬元勞力士「隕石表」、1克拉鑽戒、脖子上則載著俗稱「牛索」的超粗金鍊（價值60萬元），行情驚人。

經查，林男為首的水房集團替詐團洗錢，詐團以「假投資」手法，初查被害人有6名，被害金額超過600萬元，其中陳姓街友的人頭帳戶，經手的詐騙贓款就超過300萬元，訊後全案依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

刑事局呼籲民眾，投資應循正常管道，網路上宣稱「穩賺不賠」、「保證獲利」、「理財飆股」等，都是詐騙，一定要撥打165反詐騙專線或110報案專線求證，以防受騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

特警攻堅逮人。（警方提供）

警方查扣林嫌現金、勞力士名錶及金鍊等行頭。（警方提供）

警方查扣林嫌現金、勞力士名錶及金鍊等行頭。（警方提供）

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