國漫館臨時無障礙坡道無護欄陡滑 輪椅族喊怕怕

國漫館臨時無障礙坡道無護欄陡滑，輪椅導遊黃欣儀喊危險令人害怕。（黃欣儀提供）

2024/01/22 19:45

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國家漫畫博物館東側基地去年12月23日已試營運，成功吸睛，不少人前往參觀，不過，輪椅導遊黃欣儀日前參觀其中的演武場空間時，現場提供的臨時無障礙坡道無護欄又陡，讓她利用起來感覺危險可怕，促改善；國漫館籌備處副主任黃淑娥指出，因演武場是歷史建築因具備文資建築身分，受規範的地方較多，無法立即施作無障礙坡道，為友善身障者入館參觀，才架設臨時性的斜坡道，目前先拆除，僅提供預約使用，並排入未來園區的優化工程最急迫的項目。

黃欣儀日前到國漫館參觀，在參觀其中的台中演武場空間時，現場雖有臨時性的無障礙斜坡道，但斜坡道的寬度太窄，幾乎跟她的輪椅寬度相當，且坡度極大又無護欄保護，還有轉角輪椅的迴轉空間有限，尤其下坡時除非是「倒著走」，且要有人在旁協助，否則坡道太陡又無護欄下，讓她不由自主感到害怕，直呼太危險，她當下立即向現場服務人員說明危險性，盼相關單位能加速改善。

黃淑娥指出，國漫館園區有不少歷史建築，包括演武場在內，因空間更動或調配均要符合相關法規，無障礙坡道的設置也需要配合相關法規，受規範的地方較多，無法立即施作，去年12月開展時，為了友善身障者也能入館參觀，再三考慮下設置了臨時性的斜坡道，提供使用。

黃淑娥說，經過1個月的試營運以來，也發現有幼童會爬臨時性的斜坡道玩耍產生危險疑慮，加上無法增設扶手或圍欄等因素，本來就決定先予拆除，僅提供預約服務，有需求時再安裝使用，並有人給予協助；未來會排入園區優化工程最急迫的項目，提供身障者更好的參觀環境。

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